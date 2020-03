Wo kein Pfeifen unbemerkt bleibt 

Und dann legten die drei Autotransporter auf der Autobahn im Kanton Uri einfach den Rückwärtsgang ein. Mehrere Hundert Meter fuhren sie gegen die Fahrtrichtung.Teils auf dem Pannenstreifen, teils auf der Fahrspur. Bis sie auf der Gotthard-Raststätte haltmachten.

Mitte Februar ging diese Geschichte durch die Medien. Die Chauffeure wollten sich der Kontrolle im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld entziehen. Als die alarmierte Polizei die Autotransporter später inspizierte, wurde klar, warum. Das Sündenregister des Transports ist beeindruckend: Arbeits- und Ruhezeiten wurden nicht beachtet, die Fahrzeuge waren technisch mangelhaft. Wahrhaftige Dreckschleudern. In den Worten der Polizeimeldung: Die Fahrer seien nebst den anderen Beanstandungen wegen «des Führens von Fahrzeugen mit Umweltbelastungen zur Anzeige gebracht worden».

Manchmal brauchen die Kontrolleure ein feines Gehör

Geht es immer so dramatisch zu und her in Erstfeld, wo die Urner Tausende von Lastwagen unter die Lupe nehmen? Ganz so offensichtlich sind die Regelverstösse nicht immer. Manchmal brauchen die Kontrolleure ein feines Gehör.

An diesem Wochentag Ende Februar etwa dringt ein kaum wahrnehmbares Zischen aus einem Truck mit italienischem Kennzeichen, der soeben auf das Kontrollgelände eingebogen ist. Es klingt fast, als würde ein Pneu Luft verlieren. Etwas mit diesem fast 18 Meter langen Gefährt stimmt nicht. Der Camion mit Anhänger wird genauer inspiziert, kommt in die Kontrollhalle des Schwerverkehrszentrums.

Patrik Arnold (links) und sein Kollege Benno Mauri leisten vollen Körpereinsatz: Nur so kommen sie dem verdächtigen Zischen auf die Spur.

Dort landet aber nur ein kleiner Teil der täglich an die 9000 Lastwagen, die in den Süden unterwegs sind: Maximal 80 ausführlichere Kontrollen pro Tag sind möglich. Zwar müssen alle LKW das 70'000 Quadratmeter grosse Gelände durchqueren. Aber weil das Landverkehrsabkommen mit der EU eine Diskriminierung von ausländischen Transportern verbietet, sind nur Stichprobenkontrollen erlaubt.

Die Urner machen die Selektion mit zwei Fahrspuren bei der Einfahrt ins Kontrollzentrum: Der Chauffeur wählt eine dieser beiden, ohne zu wissen, ob er einer Vorkontrolle unterzogen wird oder unbehelligt wieder auf die A2 einspuren kann. Hat der Fahrer die «falsche» Spur erwischt, werden er und sein Gefährt einer ersten Inspektion unterzogen: Ist der Laster überladen, das Transportgut richtig gesichert, hat der Fahrer die Ruhezeit eingehalten und ist er nüchtern unterwegs?

Der Luftfederbalg leckt

Alles bestens beim Lenker aus Pescara. Aber weshalb gibt der Camion dieses seltsame Pfeifen von sich? Patrik Arnold steigt mit seinem Kollegen Benno Mauri unter den Wagen und sucht mit der Taschenlampe nach derHerkunft des Geräuschs. Der Experte wird schnell fündig: Der Luftfederbalg ist umgeben von Rost, hat ein Leck. Die Luftfederung sorgt für einen Ausgleich der Achsen, ermöglicht einen schonenden Transport. Kommt es während der Fahrt zu einem Ausfall, kann das böse enden, die Bremskraft ist eingeschränkt, der Wagen kann sich gefährlich auf eine Seite neigen.

Insbesondere im über 16 Kilometer langen Gotthardstrassentunnel mit Gegenverkehr können scheinbar kleine Defekte grossen Schaden anrichten. Der letzte tödliche Unfall ist kein Jahr her: Ein LKW verlor ein Rad, dieses knallte wie ein Geschoss durch die Windschutzscheibe eines Autos. Der 65-jährige Lenker aus dem Kanton Zürich verstarb noch vor Ort.

Der Fahrer des italienischen Camions wartet auf das Resultat der Inspektion: Vorerst unbeeindruckt.

Solche Unfälle gehen dem Leiter des Schwerverkehrszentrums Uri (SVZ), Stefan Simmen, und seinen Mitarbeitendenan die Nieren. Sie geben ihrer Arbeit aber auch einen tieferen Sinn. «Unsere Kontrollen sind enorm wichtig für die Sicherheit auf den Strassen und alles andere als Schikane», sagt Simmen und zitiert eine Vielzahl von Statistiken. Zum Beispiel: In den zehn Jahren vor der Eröffnung des Schwerverkehrszentrums im Jahr 2009 wurden zwischen Erstfeld und Airolo 123 Unfälle mit Lastwagen verzeichnet. In den zehn Jahren danach hat sich die Anzahl fast halbiert.

Ob sich der italienische Sünder schikaniert fühlt, ist schwer einzuschätzen: Er redet während der Kontrolle kein Wort, lässt das ganze Prozedere scheinbar unbeeindruckt über sich ergehen. Man behandle die Chauffeure mit Anstand, sagt Simmen, es sei noch keiner handgreiflich geworden, ab und zu fluche einer halt ein bisschen. Selbst der Schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag, anfänglich darauf erpicht, dass die Kontrolltätigkeit der Sicherheit dienen müsse und nicht Schikane sein dürfe, beurteilt die Arbeit in Erstfeld als sehr gut. «Hier sind Profis am Werk», sagt Astag-Präsident Adrian Amstutz.

20'000 Lastwagen festgesetzt

Wie notwendig die Kontrollen nach wie vor sind, zeigen jüngste Zahlen: Bei Inspektionen auf der Strasse sowie in den insgesamt acht Schweizer Schwerverkehrs-Kontrollzentren kam es 2018 bei jedem dritten LKW zu Beanstandungen. Auch die Daten des ältesten und mit Abstand grössten Kontrollzentrums sind beeindruckend: Rund 20'000 Fahrzeuge wurden bisher bei Erstfeld aus dem Verkehr gezogen und durften erst nach Reparaturen weiterfahren. Auch letztes Jahr wurden über 2700 Lastwagen festgesetzt.

Das sind für den Urner Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti (SP) deutlich zu viele. Hätten beim italienischen Truck im Tunnel die Bremsen versagt, hätte das fatal enden können. «Solche Gefahren müssen wir noch konsequenter eliminieren»,sagt Moretti und fordert deshalb eine Intensivierung der Kontrollen: Er will vom Bund grünes Licht für mehr Personal und eine weitere Prüfbahn in Erstfeld. Zumal so auch noch die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene unterstützt werde. Ein gewisses Entgegenkommen spürte Moretti, als seine Parteikollegin, Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga, im vergangenen Herbst ein offenes Ohr für dieses Anliegen signalisierte.

Warten aufs Tessin

Zwar lobt Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen (Astra) die Arbeit der Urner, er muss diese aber vertrösten: «Wir prüfen dieses Anliegen, aber eine definitive Zusage ist derzeit nicht möglich.» Der Grund dafür ist im Nachbarkanton zu suchen. Das Astra will zuerst eruieren, wie das Schwerverkehrszentrum in Giornico anläuft. Die Eröffnung dieser Anlage, in welcher der Schwerverkehr vom Süden in den Norden kontrolliert werden soll, hat reichlich Verspätung. Noch 2012 ging der Bund von einer Inbetriebnahme im Jahr 2016 aus, inzwischen ist die Rede von 2022 oder gar 2023. Schuld daran sind Einsprachen und die Klärung, wer für die Sanierung des mit Schwermetallen verseuchten Monteforno-Areals zahlen muss.

Für den Kanton Uri ist das Kontrollzentrum in mehrfacher Hinsicht ein Segen. Der Bund zahlt die Löhne der 57 Mitarbeiter. Auch das umliegende Gewerbe profitiert: In den letzten zehn Jahren wurden auf Anordnung der Spezialisten rund 19'000 LKW-Reparaturen ausgeführt. Hinzu kommen die Bussgelder. An so manchem Stammtisch wird gefrotzelt, dass sich der Kanton Uri mit den Bussen für Camionneure gesundstosse. Sicherheitsdirektor Moretti kennt diese Unterstellung, entgegnet aber: «Es geht nicht um Mehreinnahmen, sondern um die Erhöhung der Sicherheit.» Der Urner Polizeikommandant Reto Pfister bestätigt: «Die Regierung macht uns keinerlei Vorgaben, wie viel Bussgeld wir einnehmen sollen.»

Die beiden Experten haben nicht nur einen lecken Luftfederbalg entdeckt: Gleich zwei Pneus des italienischen Lastwagens wiesen grosse Löcher auf.

Auch an diesem Tag kommt wieder so einiges an Geld zusammen: Allein aus Italien, wo der beanstandete Lastwagen immatrikuliert ist, fliessen 1200 Franken an Kautionshöhe und Gebühren in die Staatskasse von Uri. Die Höhe der Busse wird noch festgelegt. Die Maximalbusse von 10'000 Franken wird es nicht sein, aber schmerzhaft für das Transportunternehmen. Schliesslich entdeckten die Experten nebst demkaputten Luftfederbalg noch zwei beschädigte Reifen, und das Gefährt war ein paar Zentimeter zu hoch unterwegs. Ein Garagist vor Ort behob die beanstandeten Mängel noch am gleichen Tag, sodass der Fahrer tags darauf nach einer erneuten Inspektion weiterfahren durfte. Zumindest musste sich die Halterfirma nicht auch noch über verdorbene Ware ärgern: Geladen war Salz.