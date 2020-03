Verkehrte Welt in Zeiten von Corona: Normalerweise bitten Journalisten Wissenschaftler um Daten für ihre Artikel. Doch kürzlich erhielt diese Redaktion eine Anfrage von einem bekannten Forscher. Ob wir Daten zur Entwicklung der Corona-Todesfälle über die Tage hinweg hätten? Von den Schweizer Behörden sei das derzeit nicht zu bekommen.

Die Datenlage zu Corona ist schwierig. Es wird schon länger nicht mehr flächendeckend getestet. Hinzu kommt, dass es auch Probleme bei der Verarbeitung der eingegangenen Daten gibt (mehr dazu lesen Sie hier). Schliesslich veröffentlichen die Kantone und der Bund Fallzahlen, die nicht zueinanderpassen.

Ein Beispiel: Am Mittwoch meldete zuerst der Kanton Zürich 130 neue Erkrankungen innert 24 Stunden. Etwas später schaltete das BAG einen Tweet zu den Fallzahlen auf. Dort ist in der Grafik der Fallzahlen für den Dienstag bloss eine Zunahme von etwa 50 Erkrankungen eingezeichnet – für die ganze Schweiz. Gleichzeitig wurden die Fallzahlen an früheren Tagen nach oben korrigiert. Oder die Angaben zu den Todesfällen: Das BAG meldete am Donnerstagmittag total 33 Tote, die Nachrichtenagentur SDA hat aber seit Ausbruch der Epidemie gestützt auf Angaben der Kantone 39 Corona-Tote in der Schweiz gezählt.

Statistiker und freiwillige Helfer

«Die Zahlen zu Corona werden heute in der Schweiz nicht einheitlich veröffentlicht», sagt Matthias Mazenauer vom Statistischen Amt des Kantons Zürich. Zusammen mit seinen Mitarbeitern Andreas Amsler und Thomas Lo Russo hat er letzte Woche ein Projekt gestartet, das diesen Missstand beheben soll. Das Ziel: eine Plattform, auf der die Daten zur Ausbreitung von Corona automatisiert veröffentlicht werden und die für jedermann zugänglich ist. «Wir brauchen eine verlässliche Quelle für die Fallzahlen pro Kanton und die gesamte Schweiz, auf die sich alle Akteure beziehen können», sagt Mazenauer. Das Problem werde sich mit der weiteren Ausbreitung des Virus noch verschärfen.

Die Zürcher haben über persönliche Kontakte und im Rahmen eines Hackertreffens andere Kantone aufgerufen, sich dem Projekt anzuschliessen. Getan haben dies bislang Bern, Aargau, Thurgau, St. Gallen und die beiden Basel. Parallel dazu hat das Statistische Amt viele freiwillige Helfer, die die kantonalen Websites nach Corona-Daten absuchen und nach Wegen suchen, um diese automatisiert abfragen zu können. «Die Helfer programmieren sogenannte Scraper, welche von uns auf Qualität und Richtigkeit geprüft werden. Diese Programme wiederum sammeln die Daten, die von uns ebenfalls geprüft und dann veröffentlicht werden», sagt Mazenauer. «Alleine würden wir diese Arbeit unmöglich bewältigen können.»

«Der Umgang mit den einzelnen Corona-Daten ist heikel», sagt Mazenauer. Es handle sich um besonders schützenswerte Personendaten. Deshalb werden für die neue Plattform keine Einzeldaten erfasst, sondern nur die gesammelten Angaben der Kantone. Diese zeigen dann zum Beispiel, wie sich in welcher Region der Schweiz über die Zeit die Todesfälle entwickelt haben. Oder welche Altersgruppe sich wo besonders häufig angesteckt hat. Das sind Informationen, die der Öffentlichkeit und der Wissenschaft derzeit fehlen.