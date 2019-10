Diese Frauen werden unsere Politik prägen

Erst als die Resultate aus allen Kantonen vorlagen, zeigte sich das volle Ausmass dieser Frauenwahl: 84 Frauen politisieren neu im Nationalrat, was einem Frauenanteil von 42 Prozent entspricht. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als bisher. Dass der Frauenanteil derart angestiegen ist, ist nicht nur auf die Sitzgewinne zurückzuführen, sondern auch darauf, dass deutlich weniger Frauen abgewählt wurden. 31 Parlamentsmitglieder wurden nicht wiedergewählt, aber nur 4 davon sind Frauen. Es dürften gar noch mehr ­Nationalrätinnen dazukommen. Laut Jessica Zuber, Projektleiterin von Alliance F, sind viele Frauen auf guten Listenpositionen, um in die grosse Kammer nachzurücken. Auch im Ständerat hätten viele Frauen im zweiten Wahlgang gute Chancen, um gewählt zu werden. Bis zu 11 Ständerätinnen könnten am Ende in der Chambre de Réfle­xion politisieren. Der Frauenanteil läge dann bei 23,9 Prozent.

Bezogen auf den Nationalrat erzielt die Schweiz im Vergleich mit Parlamenten anderer Länder einen guten Wert, was den Frauenanteil betrifft. Sie macht einen grossen Sprung von Platz 38 auf Platz 15, wie die Open-Data-Plattform Inter-Parliamentary Union zeigt. Neu ist der Frauenanteil im Nationalrat höher als in Deutschland oder in Frankreich. In Spanien und Schweden sind die Frauen beispielsweise aber noch besser vertreten.

Die erste Zuger Nationalrätin: Manuela Weichelt-Picard von den Grünen. Foto: Keystone

Politische Schwergewichte ziehen ins Parlament ein Einige der gewählten Frauen haben bereits grosse politische Erfahrung. Die Waadtländer Regierungsrätin und Neo-National­rätin Jacqueline de Quattro (FDP) profilierte sich als mutige Kämpferin für die Energiewende. Der Namen der Schweiz-Italienerin wurde auch schon bei Bundesratswahlen herumgereicht.

Heidi Z’graggen (CVP), die vergangenes Jahr für den Bundesratssitz von Doris Leuthard kandidierte, schaffte den Sprung ins Bundeshaus trotzdem noch. Sie wurde für den Kanton Uri in den Ständerat gewählt. Als Vorsteherin der Justizdirektion war sie unter anderem daran beteiligt, dass der ägyptische Investor Samih Sawiris in Andermatt ein Tourismusresort eröffnete.

Ebenfalls national politisch bekannt ist Eva Herzog (SP), die mit einem Glanzresultat für Basel-Stadt in den Ständerat einzieht. Sie ist Finanzdirektorin in Basel und über die Parteigrenzen hinaus hoch angesehen. Historisches gelang derweil der Grünen Manuela Weichelt und der neuen SVP-Nationalrätin Monika Rüegger. Sie sind die ersten Frauen, die für die Kantone Zug und Obwalden in den Nationalrat einziehen. Weichelt ist seit 2007 Zuger Regierungsrätin und war für zwei Jahre Frau Landammann. Rüegger setzte sich in Obwalden hauchdünn gegen den CVPler Peter Krummenacher durch. Dabei war sie im Vorfeld der Wahlen partei­intern noch stark umstritten.

War als Bundesrätin im Gespräch: Jacqueline de Quattro von der FDP. Foto: Keystone

Auch Frauen, die auf hinteren Listenplätzen kandidierten, reüssierten. Anna Giacometti hat vom vierten Listenplatz aus den einzigen Bündner FDP-Sitz geholt. Sie ist die Präsidentin von Bregaglia, der Gemeinde, die durch den Bergsturz am Piz Cengalo national bekannt wurde. In Bern vertritt sie das italienischsprachige Graubünden und will sich vor allem für die Lebensbedingungen der Bergbevölkerung einsetzen. Die St. Galler SVP-Politikerin Esther Friedli verdrängte zwei Bisherige. Sie ist die Freundin des früheren SVP-Präsidenten Toni Brunner und will, dass der Staat nicht immer mehr wächst.

Auch bei den Ständeratswahlen gab es eine grosse Überraschung. Die Grüne Céline Vara setzte sich gegen den politisch erfahreneren Fabien Fivaz durch, der den Sitz für die SP verteidigen wollte. Vara politisiert laut der NZZ mit klassenkämpferischen Parolen und fordert eine Anpassung des Kapitalismus. Mit ihren 35 Jahren ist sie eine der Jüngsten im Ständerat.

Verdrängte zwei Bisherige: Esther Friedli von der SVP. Foto: Keystone

Noch keine 30 Jahre alt und neu im Parlament sind Tamara Funiciello, Meret Schneider und Franziska Ryser. Tamara Funiciello ist eine kämpferische Feministin und war Juso-Präsidentin. Während des diesjährigen Wahlkampfs verteilte sie Vibratoren, um auf die Lohnunterschiede zwischen Frau und Mann aufmerksam zu machen. Meret Schneider und Franziska Ryser zogen für die Zürcher und die St. Galler Grünen in den Nationalrat ein.

Die Debattenkultur könnte sich verändern

Der Frauenanteil bei der FDP ist mit 14,5 Prozentpunkten am stärksten gestiegen, auch, weil bei den Freisinnigen vorher nur jede fünfte Person im Nationalrat eine Frau war. Danach folgen die GLP, die SVP und erst dann die ­Grünen und die SP. Nur bei der CVP politisieren weniger Frauen als noch in der vergangenen Legislatur. Fabrizio Gilardi, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zürich, sagt: «Vor allem Frauen von bürgerlichen Parteien weichen eher mal von der Parteilinie ab, besonders bei Gleichstellungsthemen wie der Elternzeit.» In den Kommissionen könnte sich zudem die Debattenkultur verändern. Wie das aussehen kann, hat Alt-Bundesrätin Doris Leuthard beschrieben. «Mit der Frauenmehrheit im Bundesrat haben wir mutigere Entscheide gefällt», sagte Leuthard. Allgemein habe sie die Erfahrung gemacht, dass sich Frauen in Exekutivämtern weniger in ein parteipolitisches Korsett stecken liessen als Männer.

Für die Frauenwahl sind laut Politologe Gilardi die vielen Kandidatinnen verantwortlich. Auch hätten die Frauen von den Wählern einen gewissen Bonus erhalten. Im Durchschnitt holten sie 378 Stimmen mehr als ihre männlichen Kollegen. Yvonne Schärli, Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, schätzt den Einfluss der Frauen auf die Politik ähnlich ein wie Fabrizio Gilardi. «Auch Nationalrätinnen bleiben meist ihren parteipolitischen Werthaltungen treu», sagt sie. Doch sie seien durch ihre Sozialisierung und den beruflichen Hintergrund geprägt. Gesellschaftspolitischen Fragen und ökologischen Themen gegenüber seien Frauen eher offen als Männer.

«Endlich sind die Frauen in der Schweizer Politik besser vertreten», sagt Schärli. Jetzt müsse sich dieser Schwung auf die kantonalen Wahlen übertragen. Und irgendwann solle es selbstverständlich sein, dass die Hälfte jedes Parlaments weiblich ist.