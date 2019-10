Übernehmen bei der SP die «Salonsozialisten»?

Seine Rückkehr in den Nationalrat hat sich Pierre-Yves Maillard vermutlich anders vorgestellt. Der Waadtländer Sozialdemokrat, seit Mai Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB), schaffte sein Comeback nach 15-jähriger Nationalratsabsenz zwar mit einem sehr guten Resultat. Doch das gewerkschaftliche Netzwerk im Parlament ist seit den Wahlen vom 20. Oktober stärker ausgedünnt, als dies zu erwarten war. Der neu zusammengesetzte ­Nationalrat zählt nur etwa 10 bis 15 Mitglieder, die dem gewerkschaftlichen Umfeld zugerechnet werden können. Dafür verantwortlich sind zahlreiche, meist unfreiwillige Abgänge:

: Im Kanton Bern traf es mit den SP-Nationalräten Corrado Pardini (Unia) und Adrian Wüthrich (Travailsuisse) zwei führende Schweizer Arbeitnehmervertreter. Ihr Schicksal teilt Philipp Hadorn ( Neu gewählte Gewerkschafter : Neben SGB-Präsident Maillard ist Katharina Prelicz-Huber der wichtigste gewerkschaftliche Neuzugang. Die Zürcher Grüne, die von 2008 bis 2011 schon einmal Nationalrätin war, amtet als Präsidentin der Gewerkschaft VPOD. Die neue Tessiner Nationalrätin Greta Gysin, auch sie eine Grüne, arbeitet für die Gewerkschaft Transfair. Die Berner Jungsozialistin Tamara Funiciello ist der Unia verbunden.

: Neben SGB-Präsident Maillard ist Katharina Prelicz-Huber der wichtigste gewerkschaftliche Neuzugang. Die Zürcher Grüne, die von 2008 bis 2011 schon einmal Nationalrätin war, amtet als Präsidentin der Gewerkschaft VPOD. Die neue Tessiner Nationalrätin Greta Gysin, auch sie eine Grüne, arbeitet für die Gewerkschaft Transfair. Die Berner Jungsozialistin Tamara Funiciello ist der Unia verbunden. Wiedergewählte Gewerkschafter: Im Nationalrat bestätigt wurden Barbara Gysi (SP, SG), die Präsidentin des Bundespersonalverbands, Transfair-Präsident Stefan Müller-Altermatt (CVP, SO) und die Grüne Irène Kälin, Präsidentin von Arbeit Aargau. Die Wiederwahl schafften auch Samira Marti (SP, BL), die die VPOD-Sektion der Region Basel präsidiert, sowie Mathias Reynard (SP, VS) und Edith Graf-Litscher (SP, TG) vom Walliser beziehungsweise Thurgauer Gewerkschaftsbund. Einige andere Wiedergewählte sind mit den Kaufmännischen Verbänden ihrer Kantone verbunden – was freilich auch für einige Abtretende gilt.

Einst fast zwei Dutzend

Die Gewerkschaften sind damit weit entfernt von der Stärke ihrer besten Tage. Nach den Wahlen 2003 etwa listete die Gewerkschaftszeitung «Work» zehn Neugewählte auf, die unter anderem für Smuv, VPOD, Comedia und die Gewerkschaft Kommunikation tätig waren. Und unter den erfolgreichen Bisherigen fanden sich politisch-gewerkschaftliche Schwergewichte wie Ernst Leuenberger, Paul Rechsteiner, Jean-Claude Rennwald sowie, damals schon, Pierre-Yves Maillard. Je nach Zählung kamen Beobachter auf bis zu zwei Dutzend Ratsmitglieder, die der gewerkschaftlichen Achse angehörten.

«Ich mache mir keine Sorgen. Bei den Wahlen waren einfach Klima und Frauenfragen wichtig»: Pierre-Yves Maillard, Präsident Gewerkschaftsbund. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Das aktuelle Formtief scheint umso bemerkenswerter, als die Gewerkschaften in den letzten zwei Jahren durchaus als Taktgeber zu fungieren wussten. Ohne ihr striktes Veto gegen eine Lockerung des Arbeitsschutzes hätte der Bundesrat vermutlich längst das Rahmenabkommen mit der EU unterzeichnet. Und eben erst gelang es ihnen, gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband einen aussichtsreichen Reformvorschlag für die berufliche Vorsorge zu erarbeiten. Warum also nun die Abstrafung an der Wahlurne?

Der Verlust von Pardini und Wüthrich sei auf Proporzpech zurückzuführen, heisst es bei den Sozialdemokraten. In Bern trat die SP mit einer Frauen- und einer Männerliste an, wobei die Frauenliste markant besser abschnitt. So schaffte die Jungsozialistin Tamara Funiciello am Ende die Wahl, während es für zwei bisherige Männer nicht mehr reichte. Der Berner Gewerkschaftsbund kritisierte die Geschlechtertrennung nach der Wahl prompt als Fehler. Es sei «ein herber Nachteil», dass namentlich Pardini seinen Einfluss im Parlament nicht mehr geltend machen könne.

«Salonsozis» statt Arbeiter?

Wenig schmeichelhafte Erklärungen kommen vom politischen Gegner. «Akademiker und Salonsozialisten» hätten bei der SP Auftrieb, Gewerkschafter und Arbeitervertreter hingegen würden abgewählt, ätzte SVP-Stratege Christoph Blocher letzte Woche im Interview. Auf Teleblocher legte er später nach: «Hochschulabgängerinnen», die keine Ahnung vom Leben hätten, würden die Vertreter der Arbeiter ablösen, also jene, «die schaffen vom Morgen bis am Abend».

«Mache mir keine Sorgen»

Dass die Wählerschaft der SP mehrheitlich nicht mehr der Arbeiterschicht entstammt, dass inzwischen vor allem Gutgebildete und -verdienende sie wählen, ist bekannt. Ob die Abwahl prominenter Gewerkschafter ein Symptom dieses Wandels ist, bleibt dagegen offen. Bei allen Betroffenen lassen sich spezifisch polit-mathematische Gründe anführen – ganz zu schweigen davon, dass anstelle von Gewerkschaftsthemen der Klima-wandel den Wahlkampf prägte.

«Vielleicht ist es unseren Erfolgen zu verdanken, dass unsere Themen weniger interessieren»: Philipp Hadorn,abgewählter Gewerkschafter. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die Gewerkschafter Maillard, Wüthrich und Hadorn wollen jedenfalls nichts davon wissen, dass ihre Verbände SP-intern an Bedeutung eingebüsst hätten. «Ich mache mir keine Sorgen. Neben dem Klima war bei diesen Wahlen einfach auch die Frauenfrage wichtig», sagt Maillard. Auch Philipp Hadorn glaubt, dass sich nach wie vor ein grosser Teil der SP den Gewerkschaften nahe fühle. Ein wenig nachdenklich stimmen ihn die Resultate vom 20. Oktober dennoch. «Dass sich die meisten Menschen im Land nicht mehr um die Existenzsicherung sorgen müssen, dass sie einen gewissen Wohlstand geniessen, ist mit ein Verdienst der Gewerkschaftsbewegung. Vielleicht ist es unserem eigenen Erfolg zu verdanken, dass unsere Themen weniger interessieren.»