Neues Zentrum für Amputierte – Schweizer Ärzte sollen Kriegsversehrte in der Ukraine operieren Im Westen der Ukraine wurde kürzlich ein neues Zentrum für Kriegsversehrte eröffnet. Bei einem Besuch in der Schweiz erzählt der Gründer, was sich die Patienten erhoffen – und wie sie ihrem Schicksal trotzen. Cyrill Pinto

Unternehmer Andrey Stavnitser und Olga Rudneva suchen Unterstützung für ihre Klinik in Lwiw. Foto: Christian Pfander

Täglich sterben Menschen in der Ukraine durch russische Angriffe. Erst am letzten Freitag tötete eine Rakete bei einem Angriff auf ein Spital in der zentralukrainischen Stadt Dnipro zwei Menschen, 30 wurden verletzt, darunter auch Kinder. Überlebende solcher Angriffe werden oft schwer verletzt, verlieren ihr Gehör oder das Augenlicht. Oft aber auch ganze Gliedmassen. Seit Ausbruch des Kriegs – so schätzen Experten – wurden über 20’000 Menschen in der Ukraine verstümmelt und brauchen eine Prothese. Überlebende eines Angriffs benötigen nach der lebensrettenden Operation oft auch psychologische Betreuung, weil sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden.

Hilfe erhalten sie in einem erst kürzlich errichteten Zentrum bei Lwiw im Westen des Landes. Dort hat im März der ukrainische Unternehmer Andrey Stavnitser ein Spital eröffnet, in dem rund 60 Patienten behandelt werden. «Zivilisten, aber auch Soldaten werden dort operiert – wir machen keinen Unterschied», sagt Stavnitser bei einem Treffen in der ukrainischen Botschaft in Bern. Zusammen mit Olga Rudneva, der Geschäftsführerin von Superhumans, befindet sich Stavnitser zurzeit auf Tour in Europa. Am Mittwoch hat er haltgemacht in der Schweiz. Auf dem Programm standen Treffen mit Vertretern der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza).

Chirurgen und Psychologen sind gefragt

Auch bei der ETH Lausanne machten Stavnitser und Rudneva halt. «Wir brauchen die Unterstützung aus der Schweiz», sagt Stavnitser: «Zum einen benötigen wir Know-how und Geld – aber auch helfende Hände von plastischen Chirurgen, Fachleuten für Prothesen und Psychologen.» Die freiwilligen Helfer sind eingeladen, alle paar Monate für jeweils eine Woche nach Lwiw zu reisen. Vor Ort sollen sie operieren, Prothesen anpassen oder Therapiesitzungen durchführen. Wohnen können sie kostenlos im Gästehaus der Klinik. «Wir haben den Standort Lwiw gewählt, weil er aus dem Ausland einfach zu erreichen und auch sicher ist», sagt Stavnitser.

Die Patienten würden bewusst nicht im Ausland behandelt, weil viele ihrer Patienten über Jahre hinweg Betreuung brauchten, etwa bei der Anpassung der Prothesen. «Deshalb wäre eine Behandlung im Ausland viel zu teuer», so Stavnitser. Aber auch die Behandlung in der Ukraine kostet viel: Mit einer Million Euro kann Superhumans 50 Patienten, die eine Prothese brauchen, behandeln, rechnet er vor.

Neben der Berufserfahrung erhalten die Freiwilligen aus der Schweiz auch etwas zurück, das Stavnitser und Rudneva nur schwer beschreiben können. «Bei uns war eine junge Soldatin in Behandlung, die ein Bein verloren hatte. Sie weinte, als ich sie besuchte», berichtet Rudneva. Doch es waren keine Tränen des Schmerzes, sondern des Glücks. «Sie sagte mir, dass sie nun wisse, was sie mit ihrem Leben anfangen wolle, zuvor war sie orientierungslos.»

Der Lebensmut der Überlebenden ist ansteckend

Viele der Menschen in Behandlung hätten Luft- oder Artillerieangriffe nur knapp überlebt. Rudneva schildert, wie eine ältere Frau einem Artillerieangriff auf einen Bus nur knapp entrann. «Um sie herum starben vier Menschen, sie hatte grosses Glück», so Rudneva. Obwohl die Frau bei dem Angriff ein Bein verlor, strahlten ihre Augen. «Es ist ein Gefühl, das nur Menschen ausstrahlen, die dem Tod entronnen sind.» Es sei seltsam, aber wahr: «Ihre positive Lebenseinstellung ist ansteckend», so Rudneva.

Sie tragen in der Schweiz ihr Anliegen vor: Stavnitser und Rudneva in der ukrainischen Botschaft in Bern. Foto: Christian Pfander

Superhumans-Gründer Stavnitser leitete bis Kriegsausbruch im Februar vor einem Jahr TIS-Service, eines der grössten Transportunternehmen der Ukraine. 2020 verschob es über ein eigenes Hafenterminal bei Odessa 36 Millionen Tonnen Güter. Auf der Liste der 100 reichsten Ukrainer rangiert der 41-Jährige auf Platz 88. Doch dann kam der Krieg, der Zugang zum Schwarzen Meer wurde von der russischen Marine blockiert. Nur noch Getreidetransporte aus der Ukraine werden von den Russen geduldet.

«Mit dem Krieg ist unser Geschäft zusammengebrochen – wir mussten die Hälfte unserer Angestellten entlassen, nur Personal, das zwingend erforderlich ist, arbeitet noch für TIS», berichtet Stavnitser im Gespräch in der ukrainischen Botschaft. Er hat stattdessen eine Stiftung gegründet, die Schutzausrüstung oder etwa auch Elektrogeneratoren zur Verfügung stellt. Superhumans ist Teil seines Engagements. «Wir hoffen, dass der Krieg bald zu Ende ist – unser Engagement wird dann aber weitergehen», so Stavnitser.

Mehr News & Geschichten Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Lesen Sie die komplette SonntagsZeitung hier im E-Paper.

Cyrill Pinto ist Nachrichtenredaktor. Der gebürtige Walliser arbeitet für die SonntagsZeitung mit Schwerpunkt organisierte Kriminalität und Umweltthemen. Mehr Infos @cyrill_pinto

Fehler gefunden?Jetzt melden.