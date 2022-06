Umfrage von Marktforschungsinstitut – Schweizer Bevölkerung unterstützt Ukraine weiterhin Wie beurteilt die Schweizer Bevölkerung den Ukraine-Krieg und die Politik des Bundesrates darauf? Wie gut sind Rentner finanziell gestellt? Die Umfrageergebnisse.

Die Neutralität wird an sich von der Bevölkerung weiterhin sehr geschätzt. Foto: Keystone

Knapp vier Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine fühlt sich die Bevölkerung in der Schweiz etwas weniger bedroht als noch bei Kriegsausbruch. Eine Mehrheit ist weiterhin bereit, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland mitzutragen und sogar weiterführende Massnahmen zu unterstützen. Militärische Massnahmen werden dagegen klar abgelehnt.

Das zeigt eine Umfrage, die das Forschungsinstitut Link am Donnerstag veröffentlichte. Eine grosse Mehrheit der vom 3. bis 10. Juni befragten 2422 Personen befürwortet die Politik des Bundesrates und unterstützt dessen kooperative Auslegung der Schweizer Neutralitätspolitik. Allerdings ist ein zunehmender politischer Graben zu beobachten, wie es in einer Mitteilung von Link heisst.

In der Schweiz bleibt die Besorgnis über eine weitere Eskalation des Ukraine-Krieges hoch. So äussert eine grosse Mehrheit der Befragten die Sorge, dass Russland Chemiewaffen (81 Prozent) oder Atomwaffen (73 Prozent) einsetzen könnte.

Furcht vor drittem Weltkrieg

Etwa zwei von drei Befragten (63 Prozent) fürchten sich, dass der Konflikt zu einem dritten Weltkrieg führen könnte, und fast jede zweite Person (48 Prozent) zeigt sich besorgt von einer Ausweitung des Konfliktes zu einem grösseren Krieg, von dem auch die Schweiz betroffen sein könnte.

Dass die Besorgnis trotz dieser hohen Zahlen im Vergleich zu einer ersten Umfrage Mitte März teilweise deutlich zurückgegangen ist, lässt laut Link auf einen gewissen Gewöhnungseffekt schliessen. Konfrontiert mit täglichen Schreckensbildern vom Krieg sei den Befragten die Bedrohung zwar weiterhin bewusst, sie mache ihnen aber weniger Angst.

Zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) stimmten in der Juni-Befragung auch der Aussage zu, dass sich die Schweiz klar zur Ukraine bekennen und die Sanktionen der EU gegen Russland vollumfänglich umsetzen sollte. Neutralität und wirtschaftliche Sanktionen stehen für die Mehrheit der Befragten also nicht im Widerspruch.

Neutralität rechts – Sanktionen links

Gleichzeitig werde die Neutralität an sich von der Bevölkerung weiterhin sehr geschätzt, wie das Forschungsinstitut Link schreibt. 59 Prozent der Befragten gaben an, dass sich die Schweiz gegenüber Russland und der Ukraine neutral verhalten sollte, und eine grosse Mehrheit von 78 Prozent findet, dass die Schweiz in diesem Konflikt eine Vermittlerrolle einnehmen sollte.

Auch eine Nato-Mitgliedschaft lehnte im Juni die Hälfte der Befragten ab. Diese Ablehnung sei zwar seit März – kurz nach dem russischen Angriff am 24. Februar – gesunken, sei jedoch noch immer mehr als doppelt so hoch wie die Zustimmung zu einem Nato-Beitritt der Schweiz (23 Prozent). Eine engere Kooperation der Schweiz mit der Nato findet dagegen mit 55 Prozent bei den Befragten breite Zustimmung.

Während es bezüglich der Unterstützung von Sanktionen und der Frage nach einer Vermittlerrolle für die Schweiz eine überparteiliche Mehrheit gibt, hat sich der politische Graben in Bezug auf grundsätzliche Fragen der Neutralität in der vergangenen drei Monaten vergrössert.

Während Befragte des rechten Spektrums und aus der Mitte mehrheitlich die Neutralität gegenüber Russland und der Ukraine bewahren wollen, fand dies keine Mehrheit unter den politisch eher links Orientierten. Die Gruppe der Befürworter der Neutralität nahm dabei seit März rechts und in der Mitte zu.

Zudem findet sich rechts nun knapp keine Mehrheit mehr, die Sanktionen der EU vollumfänglich zu unterstützen. Bezüglich der Nato zeigt sich laut Link ein ähnliches Bild: Personen, die sich eher dem rechten politischen Spektrum zuordnen, lehnen einen Nato-Beitritt eher ab als Personen des linken Spektrums.

Grossteil der Rentner sind finanziell gut gebettet

In der Schweiz stehen die meisten Rentnerinnen und Rentner finanziell gut da. Ein Grossteil kann sich sogar gleich viel leisten wie noch vor der Pensionierung, wie eine Studie zeigt. Beim Thema Vorsorgereform klaffen die Meinungen auseinander.

Der Verfassungsauftrag des auf den Säulen AHV, berufliche Vorsorge und privates Alterssparen aufgebauten Vorsorgesystems der Schweiz lautet: «Sicherung der Existenz und des bisherigen Lebensstandards». Diese Vorgabe scheint zumindest aus heutiger Sicht erfüllt, wie aus der am Donnerstag von der Swiss Life veröffentlichten Studie hervorgeht.

Das Bedrohungsgefühl ist bei der Schweizer Bevölkerung etwas geschwunden – die Besorgnis über eine weitere Eskalation des Ukraine-Krieges bleibt indes hoch. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Im Norden noch zufriedener

Das Marktforschungsinstitut Link befragte im Auftrag der Swiss Life vergangenen Januar 1310 Personen im Alter von 65 bis 75 Jahren. Von ihnen leben 73 Prozent in einem Haushalt mit einer hohen finanziellen Zufriedenheit. Bei der zusätzlich befragten Gruppe der unter 65-Jährigen lag dieser Wert nur bei 58 Prozent.

Damit steht die Schweiz laut Swiss Life im internationalen Vergleich gut da: Nur in Dänemark, Norwegen und Schweden seien Personen ab 65 zufriedener, wenn es um die Finanzen geht. Auf der Gegenseite lebt ein Fünftel der Rentner hierzulande in einem Haushalt, der nach eigener Einschätzung finanziell nur schwer über die Runden kommt.

Lebensstandard gehalten

Das Geld, das die Rentner in der Schweiz zur Verfügung haben, reicht laut Umfrage aber zumeist gut dazu aus, um den vor der Pensionierung gepflegten Lebensstandard weiterzuführen. Zwei Drittel der Befragten können sich heute mindestens so viel leisten wie vor der Pension.

Die weniger gut betuchten Rentner sparen derweil am häufigsten beim Reisen (75%), bei Restaurantbesuchen (66%) sowie beim Kauf von Bekleidung (62%).

Hätten Pensionierte 500 Franken mehr Rente pro Monat zur Verfügung, dann würden sie dieses Geld am häufigsten fürs Reisen (50%), Geschenke machen (26%), Restaurantbesuche (19%) oder für Kultur und Hobbys (18%) ausgeben. Knapp 30 Prozent der Befragten würden den zusätzlichen Batzen auf die hohe Kante legen.

Uneinig zur Vorsorgereform

Ob auch künftige Generationen von Rentnern in der Schweiz finanziell so gut gebettet sein werden wie heutzutage, ist sehr unsicher. Die allgemein steigende Lebenserwartung, die Pensionierungswelle der letzten Baby-Boom-Jahrgänge sowie das unsichere Kapitalmarktumfeld mache dem Vorsorgesystem zu schaffen, schreibt die Swiss Life.

Seit Jahren wird in der Politik um die als dringend erachteten Altersvorsorgereform gestritten und gefeilscht. Im Zentrum der Debatte stehen die Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0 Prozent, die Erhöhung des Rentenalters für Frauen um ein Jahr auf 65 Jahren, die Finanzierung der Renten sowie der Umfang von Kompensationszahlungen an Übergangjahrgänge.

Laut der Befragung der Swiss Life herrscht in der Schweizer Bevölkerung zwar mehrheitlich die Meinung vor, dass das Vorsorgesystem aus finanziellen Gründen Reformen benötigt. Die Befragung zeige aber auch, dass es in der Bevölkerung keinen Konsens darüber gebe, wie die Herausforderungen in der Altersvorsorge gelöst werden sollen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.