Festgehalten in Sri Lanka – Drama um Schweizer Botschafts­mitarbeiterin endet mit 14-Franken-Deal Frau B. behauptete, sie sei verschleppt worden. Darauf wurde sie festgenommen. Jetzt beendet eine Ministrafe ihr Martyrium. Thomas Knellwolf

Nach ihrer Freilassung am 30. Dezember 2019 wird die Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft (verhüllt) von einem Kollegen und einer Kollegin aus einem Gericht in Colombo gebracht. Foto: Chamila Karunarathne (EPA)

5000 Rupien wird die Eidgenossenschaft bezahlen, damit ein ziemlich heftiger diplomatischer Zwist nach 44 Monaten ein Ende nimmt. Umgerechnet sind das nicht einmal 14 Franken. Zu dieser Zahlung ist eine lokale Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft in Sri Lanka am Freitag verurteilt worden. Die Angestellte des Bundes hat sich gemäss dem Gerichtsentscheid auch der Erregung von Hass auf die sri-lankische Regierung schuldig gemacht. Ihr Arbeitgeber, das Aussenministerium (EDA) in Bern, steht für die Kosten gerade.

Frau B. (Name der Redaktion bekannt) ist vom High Court in Colombo auch schuldig gesprochen worden wegen Falschaussage. Dafür erhält sie eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Diese Strafe muss sie aber nur absitzen, falls sie sich innerhalb von 15 Jahren einer ähnlichen Straftat schuldig macht.

Zu dieser Recherche Dieser Artikel beruht, was die aktuelleren Teile angeht, auf Gesprächen mit Kennern des Falles, die aus Sicherheits- und Vertraulichkeitsgründen nicht namentlich genannt werden. Die Vorgänge von 2019 können wir auch dank damaligen Artikeln in der sri-lankischen und internationalen Presse und einer späteren Rekonstruktion der «Neuen Zürcher Zeitung» nachzeichnen. (tok)

Die Ministrafe – auch für sri-lankische Verhältnisse – von 5000 Rupien steht in starkem Kontrast zur Härte, mit der Frau B. lange von der Strafjustiz verfolgt wurde. Sie passt auch nicht zu anhaltenden Behauptungen in einem Teil der sri-lankischen Medien über eine angebliche «Swiss operation». «Auf abscheuliche Weise» hätten «westliche Mächte» wie die Schweiz versucht, die Regierung in Sri Lanka zu unterminieren. Noch Mitte dieser Woche kolportierte dies ein Internetportal.

Doch viel eher ist das, was sich seit Ende 2019 abspielte, ein diplomatisches und noch mehr ein persönliches Drama. Dies ist die Geschichte einer lokalen Angestellten der Schweizer Botschaft in Colombo, die einfach ihren Job machte. Es ist die Geschichte einer jungen Mutter, die Ende 2019 in Machtspiele hineingezerrt wurde und die deswegen viel leiden musste. So zumindest scheint es das Schweizer Aussendepartement zu sehen. Es steht bis heute voll und ganz hinter seiner nun verurteilten Mitarbeiterin.

1. Flucht mit Edelweiss

Seinen Anfang nimmt das Unheil am 24. November 2019. Der sri-lankische Kriminalbeamte Nishantha Silva setzt sich mit der Ferien-Airline Edelweiss in die Schweiz ab – und zwar aus Angst vor den neuen Machthabern, dem Rajapaksa-Clan.

Seit der Vorwoche ist damals Gotabaya Rajapaksa Präsident des Landes. Gegen ihn hat Silva wegen Verbrechen im Bürgerkrieg ermittelt. Rajapaksa war Verteidigungsminister gewesen, als die Regierungstruppen 2015 die tamilische Minderheit nach grausamem Kampf besiegten.

Von der Schweiz hat Polizist Silva ein humanitäres Visum bekommen. Auf der Botschaft in Colombo administrativ damit befasst war Frau B., die selber Tamilin ist.



2. Die Sache mit dem weissen Auto

Bereits am Tag nach dem Edelweiss-Flug von Silva kommt es in Colombo zu einem Vorfall, dessen genauer Ablauf bis heute umstritten ist. Frau B. sagt, sie sei von Unbekannten in ein weisses Auto gezerrt, bedrängt und sexuell belästigt worden. Ihre Peiniger hätten gewusst, wo ihre Kinder zur Schule gingen, und hätten sie gezwungen, ihre Handykommunikation offenzulegen, darunter Nachrichten aus der Schweizer Botschaft, insbesondere zum geflüchteten Kriminalbeamten.

Diese Schilderungen wecken in Sri Lanka böse Erinnerungen: Während des Bürgerkriegs sind Menschen mit weissen Minibussen verschleppt worden. Nur stimmt die Aussage von Frau B. ausgerechnet beim weissen Auto nicht.

Doch bis das herauskommt, hat die Schweizer Botschaft bereits eine scharfe Protestnote verschickt, in der sie die Version ihrer Angestellten übernimmt.

3. Der «Terminator» kontert

Mit Aufnahmen von Überwachungs­kameras stellt die Polizei fest, dass Frau B. in kein weisses Auto gezerrt worden ist. Und doch hat ein Übergriff auf sie stattgefunden, und zwar in ihrer Wohnung. Davon zeigen sich Kenner des Falles bis heute überzeugt.

Hat Frau B. beim weissen Auto aus Angst gelogen? Weil sie dazu gezwungen wurde? Auf jeden Fall bietet sie damit den neuen Machthabern Raum für Gegenangriffe, die sogleich erfolgen.

Der damalige Schweizer Botschafter Hanspeter Mock wird im Dezember 2019 von Präsident Gotabaya Rajapaksa begrüsst. Foto: Präsidialbüro Sri Lanka

Gotabaya Rajapaksa, Übername «Terminator», gibt dem Schweizer Botschafter den Tarif durch (und lässt dies auch gleich publik werden). Der Präsident erklärt dem Diplomaten, dass Frau B. «von interessierten Parteien gezwungen worden» sei, ihn und seine Regierung in Verruf zu bringen. Alles sei eine «Totalfälschung».

Sein Industrieminister geht noch weiter, indem er behauptet, die Schweizer Botschaft habe «dieses Drama inszeniert».

4. «Rechtsstaat auf dem Spiel»

Die diplomatische Krise ist perfekt. Doch die Schweiz lenkt nicht ein. Sie zitiert ihrerseits den sri-lankischen Botschafter, der in Berlin arbeitet, nach Bern.

Das Aussendepartement von Ignazio Cassis teilt danach mit, es unterstütze «ein rechtsstaatliches Verfahren zur Lösung des Falls». Doch es muss in den folgenden 44 Monaten vor allem seine Angestellte unterstützen, denn statt der mutmasslichen Peiniger wird Frau B. verfolgt.

Brüder an der Macht: Gotabaya Rajapaksa (rechts) wurde 2019 Präsident Sri Lankas, Mahinda Rajapaksa amtete als Premierminister. Foto: Ishara Kodikara (AFP)

Zuerst wird sie während dreier Tage 30 Stunden lang verhört, obwohl sie gemäss EDA in «schlechtem gesundheitlichem Zustand» ist. Das Aussendepartement muss, wie es schreibt, «wiederholt die Einhaltung der rechtsstaatlichen Standards» einfordern. Und es warnt: «Die Schweiz betont, dass in diesem exemplarischen Fall das Ansehen Sri Lankas als Rechtsstaat auf dem Spiel steht.»

Doch niemand kann verhindern, dass Frau B. am 16. Dezember 2019 verhaftet wird.

5. Die Schweiz gibt klein bei

Medien weltweit schreiben über den Fall und dabei vielfach negativ über Rajapaksa. «Kritiker in Sri Lanka befürchten ein hartes Durchgreifen – und einige fliehen», hat beispielsweise die «New York Times» getitelt.

Doch die Schweiz muss Ende Dezember 2019 klein beigeben, um ihre inhaftierte Mitarbeiterin nicht noch zusätzlich zu gefährden. In einer diplomatischen Note räumt sie Missverständnisse ein und schreibt: «Die Schweiz hatte zu keinem Zeitpunkt die Absicht, das Image der sri-lankischen Regierung zu beschmutzen.»

Postwendend kommt Frau B. frei – auf Kaution. Das EDA zeigt sich «erleichtert». Daraufhin gerät der Fall in Vergessenheit, wenigstens in der Öffentlichkeit. Gelöst ist er längst nicht.

6. Hoffnung nach Poolparty

Frau B. bleibt beim Schweizer Aussendepartement angestellt. Das Land verlassen darf sie aber nicht. Ihr Ehemann und ihre Kinder sind in die Schweiz ausgereist. Dies und dass sie gesundheitlich angeschlagen ist, wird später an einem Gerichtstermin bekannt. Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit unterstützen sie, der Bund trägt die Anwalts- und Verfahrenskosten.

Das Strafverfahren läuft weiter, schleppend. Die Pandemie und die Wirtschaftskrise, welche den Inselstaat hart treffen, sind lange alles andere als Verfahrensbeschleuniger.

Doch im Sommer 2022 kommt es in Colombo zu Protesten, die Gotabaya Rajapaksa das Amt kosten. Demonstrierende dringen in eine Präsidentenresidenz ein und baden im Swimmingpool. Bilder davon gehen um die Welt.

Der nasseste Umsturz der Neuzeit: Protestierende gegen die Rajapaksa-Herrschaft baden am 9. Juli 2022 im Pool einer präsidialen Villa in Colombo. Foto: Keystone

Rajapaksa setzt sich ins Ausland ab und tritt am 13. Juli 2022 zurück. Nun gibt es eine neue Regierung und für B. etwas Hoffnung.

Die Beziehung der Schweiz mit Sri Lanka entspannt sich. Die Migrations­partnerschaft, welche die beiden Länder im Jahr vor Beginn ihrer diplomatischen Krise unterzeichnet hatten, wird reaktiviert. Sie sieht auch vor, dass sich die Schweiz im sri-lankischen Versöhnungsprozess verstärkt einbringt.

Doch die Staatsanwaltschaft will die Vorwürfe gegen die Botschaftsangestellte nicht fallen lassen. Die Anklagebehörde wehrt sich auch jüngst noch gegen einen Antrag, in dem Frau B. geltend machte, sie wolle zur medizinischen Behandlung in die Schweiz zu ihrer Familie.

Es bleibt nur ein Ausweg: ein Deal. Frau B. bekennt sich der falschen und diffamierenden Aussage schuldig.

Damit endet eine diplomatische Krise, wie sie die Schweiz in den vergangenen Jahren kaum erlebt hat.

Deshalb gibt es nun die Verurteilung zu der Ministrafe von 14 Franken. B. werden Verfahrenskosten von umgerechnet etwas mehr als 5000 Franken auferlegt. Die Ausreisesperre wird aufgehoben.

Das EDA begrüsst auf Anfrage den Abschluss des Gerichtsverfahrens. Es schreibt, es werde die Details des Urteils analysieren und entscheiden, ob weitere Schritte unternommen werden müssten.

Damit endet eine diplomatische Krise, wie sie die Schweiz in den vergangenen Jahren kaum erlebt hat. Und damit endet auch die 44-monatige Leidenszeit von Frau B.

Thomas Knellwolf ist Bundeshaus-Korrespondent, mit Schwerpunkt Justiz und Nachrichtendienst. Bei Tamedia hat er den Recherchedesk mitaufgebaut und geleitet. Er ist Autor mehrerer Sachbücher. Kontakt über Threema EKK58SS4 oder E-Mail thomas.knellwolf@tamedia.ch Mehr Infos @KneWolf

Fehler gefunden?Jetzt melden.