Verschwundener Menschenrechtler – Schweizer Botschaft wirft Peking «Zensur» vor Die Schweizer Diplomatie setzt sich in den sozialen Medien für einen chinesischen Menschenrechtsanwalt ein. Doch der Post wurde offenbar von den Behörden gelöscht. Markus Häfliger UPDATE FOLGT

Seit zwei Monaten spurlos verschwunden: Der chinesische Menschenrechtsanwalt Tang Jitian. AFP

Mitten im Jubel um die sechste Schweizer Goldmedaille an den Olympischen Spielen in China kommt es zu diplomatischer Missstimmung zwischen Bern und Peking

Die Volksrepublik China habe die offizielle Schweiz zensuriert: Diesen Vorwurf erhebt die Schweizer Botschaft in Peking auf Twitter. Die Botschaft wirft den chinesischen Behörden vor, eine Nachricht der offiziellen Schweiz auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo innert 24 Stunden «grob zensuriert» zu haben – das heisst: Der Post wurde von den Behörden offenbar gelöscht. Ein EDA-Sprecher bestätigt auf Anfrage die Echtheit des Tweets der Schweizer Botschaft.

Der Auslöser der Schweizer Reaktion ist der chinesische Menschenrechtsanwalt Tang Jitian, der vor zwei Monaten spurlos verschwand. Am 10. Februar setzte die Schweizer Botschaft zu seiner Unterstützung eine Nachricht in den sozialen Medien ab. Wörtlich schrieb die Botschaft damals auf Twitter: «Heute vor zwei Monaten ist der Menschenrechtsanwalt Tiang Jitian kurz vor seiner Teilnahme an einer Feier zum Tag der Menschenrechte in Peking verschwunden. Wir fordern die unverzügliche Offenlegung seines Aufenthaltsorts und Zugang zu seiner Familie und juristischen Beistand.»

Heute Freitagmorgen, sieben Tage danach, veröffentlichte die Botschaft nun ein kurzes «Update». Darin weist sie darauf hin, dass sie die gleiche Nachricht auch auf dem chinesischen Kurzmitteilungsdienst Weibo abgesetzt habe. Doch dieser sei in nur 24 Stunden nach Publikation zensuriert worden.

Foltervorwürfe

Tang Jitian ist ein 53-jähriger chinesischer Jurist und Regimekritiker. Er war ursprünglich Staatsanwalt, wurde aber vor gut 15 Jahren Rechtsanwalt. Seither setzt er sich für Angehörige religiöser Minderheiten, Opfer von Landenteignungen und anderer Menschenrechtsverletzungen ein.

2015 berichtete er gegenüber der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, er habe sowohl als Staatsanwalt wie als Rechtsanwalt mehrfach erlebt, wie Beschuldigte mittels Folter zu Geständnissen gezwungend worden seien. Tang selber wurde mehrfach inhaftiert und ist nach eigenen Angaben ebenfalls misshandelt worden.

Im Jahr 2014 versuchte er nach eigenen Angaben mit drei anderen Anwälten ein illegales Gefängnis zu untersuchen und wurde dabei festgenommen. «Während der Haft wurde ich an einen eisernen Stuhl gefesselt, ins Gesicht geschlagen, auf meine Beine geschlagen und mit einer gefüllten Plastikflasche so stark auf den Kopf geschlagen, dass ich bewusstlos wurde»: So wurde er nach seiner Freilassung in eine Bericht von Amnesty International zitiert.

An der Ausreise gehindert

Im Juni 2021 wurde Tang von den Behörden daran gehindert, in ein Flugzeug nach Tokio zu steigen, wo er seine schwer erkrankte Tochter im Spital besuchen wollte.

Ende Jahr gab es dann Berichte englischsprachiger chinesischer Exil-Medien, wonach Tang seit dem 10. Dezember verschwunden sei.

Tang ist nicht der einzige Regimekritiker, der kurz vor Beginn der olympischen Spiele inhaftiert wurde oder plötzlich verschwand. Ein Vertreter von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erklärte gegenüber dem englischen Guardian, die kommunistische Partei fürchte, dass interne Kritik «die Fassade der perfekten olympischen Spiele» ruinieren könnte.

Folgt mehr.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Er beobachtet die Bundespolitik und ihre Akteurinnen und Akteure seit rund zwanzig Jahren. Mehr Infos @M_Haefliger

Fehler gefunden?Jetzt melden.