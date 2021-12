Durchbruch für Ökotrend – Schweizer Chemiefirma setzt weltweit neue Modefarben durch Mit Blättern, Nussschalen oder Randen gefärbte Pullis sind ein Renner. Modemarken werben dafür sogar mit dem Logo der Schweizer Chemiefirma Archorma auf der Kleidung. Isabel Strassheim

Andere Farben: Die Sweatshirts von Primark sind mit Earthcolors gefärbt. Foto. Primark

Bei dieser Erfolgsgeschichte gibt es drei Überraschungen. Die erste steht gleich am Anfang: Denn ausgerechnet eine Chemiefirma ist es, die darauf kommt, aus den gemahlenen Schalen von Nüssen, aus Randen oder auch aus Blättern Farbstoffe herzustellen. Der Konzern Archroma aus Reinach BL hat sich das getraut und nennt seine neue Farbpalette aus Agrarabfällen Earthcolors. Überraschung zwei: Berühmte Modemarken fahren voll darauf ab und werben mit dem neuen Label sogar auf ihrer Kleidung.

«Wir hätten nicht damit gerechnet, dass eine grosse Modemarke wie Primark gleich vorne auf ein Sweatshirt unser Earthcolors-Logo druckt», sagt Archroma-Chefin Heike van de Kerkhof. Sie hatte mit Primark gerungen und konnte sich mit ihrer Meinung durchsetzen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten stolz sein würden, zu zeigen, dass es sich um Öko-Farben handelt. Natürlich wollte sie auch, dass dabei der Name Archroma genannt wird. Aber dass die Basler Chemiefirma nun fett auf der Brust eines Shirts gedruckt ist, hatte Van de Kerkhof dann doch nicht erwartet.

Die Chemiefirma prangt auf dem Sweatshirt. Foto: Archroma

Primark, Esprit, Calida oder Patagonia: Die Earthcolors breiten sich in der Textilindustrie aus. Quer durchs Sortiment der Unterwäsche und Pyjamas, Männer-, Frauen- und Kinderkleidung. Esprit und Primark färben auch Handtücher und Taschen damit. Und dies, obwohl sie nicht der gängigen Mode-Farbpalette entsprechen, wie Van De Kerkhof einräumt: «Konsumentinnen und Konsumenten müssen sich umgewöhnen, denn die Farben sind beige, grau, grünlich oder rosa und wirken verwaschen.»

Überraschung Nummer drei ist, dass die mit den Naturfarben gefärbte Kleidung reissenden Absatz findet. «Bei Primark waren die im September, Oktober und November in die Läden gekommenen Stücke in Kürze ausverkauft», betont Van de Kerkhof.

Mit ihrem Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar und 2900 Mitarbeitenden hat Van De Kerkhof die Marktmacht, um die Industrie umzukrempeln: Archroma ist weltweit führend bei der Farbherstellung für Textilien. Und das hat Relevanz, denn die Textilindustrie ist für einen Hauptteil der Klimagase, für Wasserverbrauch und -verseuchung verantwortlich.

So erdig sehen die Farbstoffe aus. Foto: PD

Auch bei Jeans spielen die Substanzen, mit denen die Hosen gefärbt werden, eine wichtige Rolle. Meist kommt das Blau von synthetisch hergestelltem Indigo mit Anilin, dabei gelangt das aus Erdöl hergestellte Molekül in Abwasser und Gewässer, wo es Kleinlebewesen tötet. Anilin steht zudem im Verdacht, krebserregend zu sein. Archroma bietet das erste Anlinin-freie Indigo an. Bereits 18 Millionen Paar Jeans sind inzwischen damit gefärbt. Angesichts der Milliarden Hosen, die jedes Jahr produziert werden, ist diese Zahl jedoch nur gering.

Greenpeace startete vor zehn Jahren die Kampagne «Detox My Fashion», um gegen vielfarbige, mit gefährlichen Chemikalien verschmutzte Flüsse im Umfeld der Textilherstellung vorzugehen, die die Süsswasservorräte und auch Ozeane gefährden. Damals wurden die meisten Markenfirmen noch nicht direkt mit dieser Gewässer-Verschmutzung in Verbindung gebracht und übernahmen keinerlei Verantwortung. Inzwischen bemühen sich über 80 Marken um eine giftfreiere Produktion – darunter Esprit, Benetton, H&M oder C&A.

Auch H&M für giftfreiere Produktion

Auch die Europäische Union will die Textilindustrie umweltfreundlicher machen und zielt dabei auf die Umstellung auf weniger giftige Chemikalien, aber auch auf den Gebrauch recycelter Rohmaterialien. Auf diese Weise will sie der Produktion in Europa einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Die Modemarken haben jedoch auch selbst ein Interesse, auf andere Farben und Herstellungsprozesse umzustellen: Ihre Produktion wird so billiger, denn sie verbraucht deutlich weniger Wasser und Energie . Und sie kommt mit weniger Klimagas-Emissionen aus, was wegen verschärfter Reportingpflichten und Gesetze immer wichtiger wird.

«Der gewaltige Überschuss an Kleidung, die nicht benötigt wird, belastet das Klima.» Greenpeace

«Das Thema Nachhaltigkeit zieht im Moment jeden mit», sagt Van de Kerkhof. Archromas Ziel ist, in den nächsten zwei Jahren 55 Prozent seines Umsatzes über Öko-Farbsysteme zu genieren. Im Moment sind es 42 Prozent. Der Konzern bietet dabei nicht nur Farbstoffe an, sondern ganze Produktionssysteme. Denn in Kleidung steckt viel Chemie: Die Stoffe werden auch behandelt, um sie bügelfrei, geruchsneutralisierend oder besonders weich zu machen. Dies alles soll umweltfreundlicher werden.

Ein riesiges Problem der Modeindustrie bleibt jedoch: Sie produziert zu viel. Rund 200 Milliarden Kleidungsstücke wurden im Jahr 2020 weltweit hergestellt, so Greenpeace. Etwa doppelt so viel wie im Jahr 2014. Fast ein Viertel davon bleibt in den Geschäften liegen. Auch ein grosser Teil der verkauften Ware landet kaum getragen im Abfall. «Der gewaltige Überschuss an Kleidung, die nicht benötigt wird, belastet auch das Klima», warnt Greenpeace.

