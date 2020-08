«Bruno Manser» und «Schwesterlein» – Schweizer Filme wollen nach Hollywood Der Spielfilm über Bruno Manser geht ins Rennen für die Golden-Globes-Nominierung, und der Film «Schwesterlein» wird vom Bundesamt für Kultur für die Oscar-Auswahl eingereicht.

Unterwegs zu den Golden Globes? Der Film «Bruno Manser – Die Stimme des Regenwalds» wird demnächst in Los Angeles gezeigt. Foto: PD

Der Schweizer Spielfilm «Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes» ist von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) für die Golden Globes Foreign Language Film Series ausgewählt worden. Der Film sei dadurch in einer Pole Position für eine Nominierung in der 78. Ausgabe der Golden Globes, die am 28. Februar 2021 vergeben werden, heisst es in einer Mitteilung von Ascot Elite Entertainment.

Der Spielfilm über das Leben und Wirken des Schweizers Bruno Manser mit dem englischen Titel «Paradise War» ist einer von 16 Filmen, die ausgewählt wurden für eine Reihe von Spezialscreenings in Los Angeles für die Mitglieder der HFPA, die für die Nominationen zuständig sind. Der Film wurde von Niklaus Hilber zum grössten Teil in Indonesien gedreht. In der Schweiz hatte er über 180'000 Kinoeintritte verzeichnet; Ende Oktober kommt er auch in Deutschland und Österreich in die Kinos.

«Authentische Inszenierung»

Das Bundesamt für Kultur wird den Film «Schwesterlein» bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Hollywood in der Kategorie «International Feature Film» einreichen. Im Februar 2021 wird bekanntgegeben, ob der Film in die Short List der für einen Oscar nominierten Filme aufgenommen wird.

In «Schwesterlein» der beiden Regisseurinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond versucht die einstige Theaterautorin Lisa ihren schwer erkrankten Zwillingsbruder Sven, einen berühmten Theaterschauspieler, wieder auf die Bühne zu bringen. Sie ist bereit, darum zu kämpfen und dafür sogar ihre Ehe aufs Spiel zu setzen. Hauptdarsteller sind Lars Eidinger und Nina Hoss. Marthe Keller spielt die Mutter.

In ihrer Begründung schreibt die Jury unter anderem: «Getragen von einem herausragenden Schauspiel vermittelt die authentische Inszenierung trotz aller Verletzlichkeit Hoffnung und bewegt damit auch ein internationales Publikum.»

«Schwesterlein» wurde von Vega Film in Zürich in Zusammenarbeit mit der SRG SSR, RTS Radio Télévision Suisse und Arte G.E.I.E. produziert. Der Film feierte am Berlinale-Wettbewerb seine Premiere; in den Deutschschweizer Kinos startet er am 3. September.

SDA