Schweizer Finalnacht in Budapest – Ditaji Kambundji wird in ihrem ersten WM-Final Siebte Die 21-jährige Schweizer Rekordhalterin wird über die 100 m Hürden in 12,70 gestoppt. Weitspringer Simon Ehammer scheidet vorzeitig aus. Monica Schneider UPDATE FOLGT

Ditaji Kambundji überzeugt in ihrem ersten WM-Final. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Sie hatte sich so sehr erhofft, sich noch einmal steigern zu können, doch das gelang Ditaji Kambundji in ihrem ersten WM-Final nicht. In 12,70 Sekunden über 100 m Hürden war sie gleich schnell wie im Vorlauf und wurde Siebte. Erfolgreichste Schweizer Hürdensprinterin an einer WM bleibt also Noemi Zbären, die 2015 in Peking Sechste geworden war – allerdings auf tieferem Niveau (12,95).

Riesenenttäuschung hingegen für Weitspringer Simon Ehammer: Der Appenzeller ist nach nur drei Sprüngen ausgeschieden. Die letzten Vier der gestarteten Zwölf beenden den Wettkampf nach drei Versuchen. Mit einer Weite von 7,87 m war der letztjährige Bronzegewinner nach drei Sprüngen lediglich Neunter. Nach einem Fehlversuch im ersten Durchgang gelang Ehammer im zweiten ein sehr weiter Sprung – der allerdings wegen 7 Millimeter ebenfalls für ungültig erklärt wurde.

