Unnötige Pleite – Schweizer Handballer mit zweiter Niederlage innerhalb 48 Stunden Dem Nationalteam von Michael Suter ist der Start in die EM-Qualifikation gründlich misslungen. Nach der Niederlage gegen Dänemark verlieren die Schweizer auch gegen Nordmazedonien. Roland Jauch

Andy Schmid (l.) und Lenny Rubin konnten die Niederlage nicht verhindern. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Schweizer verloren das wichtige Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien 23:25 (10:10). Damit sind sie auf den Weg an die Endrunde in Ungarn und Polen im Jahr 2022 zurückgebunden worden.

Nordmazedonien und die Schweiz sind hinter Favorit Dänemark die Kandidaten für Platz 2, der die direkte Qualifikation bedeutet. Nun sieht es so aus, als ob die Schweizer darauf hoffen müssen, als einer der besten Gruppendritten doch noch ans Ziel zu kommen. In Schaffhausen zeigen sie exakt 15 Minuten lang ein gutes Offensivspiel, sie gingen in Hälfte 2 verdient 18:15 in Führung. Doch dann war es wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Noch vier Goals gelangen in der letzten Viertelstunde. Total 19 Würfe gingen neben das Tor oder wurden vom gegnerischen Goalie gehalten.