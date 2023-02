Immobilienfinanzierung – Schweizer Hypozinsen steigen kräftig Die schärfere Rhetorik der Notenbanken zeigt Folgen in der Eidgenossenschaft: Die Kosten für die Finanzierung von Wohnraum verteuern sich im Februar markant. André Kühnlenz

Die Bauzinsen in der Schweiz steigen im Februar über alle Laufzeiten. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Die Kosten für die Finanzierung von Wohnraum in der Schweiz haben im Februar einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Nach einem ersten Anstieg zu Beginn des Jahres zogen die Hypothekarzinsen über alle Laufzeiten nun noch kräftiger an. Alle von «Finanz und Wirtschaft» monatlich beobachteten zwölf Anbieter hoben ihre Richtwerte erheblich an, um jeweils fast 0,30 Prozentpunkte im Schnitt.