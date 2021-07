Pandemie und Hochwasser - Schweizer Kreuzfahrtschiffe in grosser Not

Nach der Pandemie das Hochwasser – Kreuzfahrtschiffe in grosser Not Die Krise auf dem Rhein verschärft sich. Sture Behörden schaden der Schweizer Flusskreuzfahrt zusätzlich. Kurt Tschan

Die Kabinenschiffe warten seit über einem Jahr auf bessere Zeiten. Die Schiffe der Reederei Scylla lagen schon 2020 monatelang in Linz vor Anker. Foto: SVS

In den guten Zeiten vor der Pandemie fuhren 191 Kabinenschiffe auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen unter Schweizer Flagge. Die Firmen beschäftigten 10’000 Personen und beherbergten pro Jahr 1,1 Millionen Passagiere. Daraus resultierten 5,3 Millionen Passagiernächte. Das boomende Geschäft mit Flusskreuzfahrten erlebte 2020 einen jähen Einbruch. Die Corona-Pandemie dürfte aber auch in diesem Jahr eine rasche Erholung verunmöglichen. Und zu allem Übel führt das Hochwasser zu Sperrungen und weiteren Restriktionen.

Die andauernde Krise führte Firmen bereits in Liquiditätsengpässe. «Die Saison 2020 fiel komplett aus. Die des laufenden Jahres beginnt nur schüchtern Mitte Sommer statt im Frühjahr», sagt Christoph Brutschin, der neue Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS). Die wichtigen Märkte in Fernost und Übersee würden auch in diesem Jahr wegfallen. Brutschin: «Längst nicht alle Firmen habe diese Notlage überlebt.»

Banken erben Schiffe

«Es findet – zumindest vorläufig – eine Konzentration auf wenige Marktteilnehmer statt», weiss der frühere Basler Volkswirtschaftsdirektor (SP). Aber auch diese lassen Haare. «Sie mussten zum Teil massiv Gelder aufnehmen oder sich verschulden», sagt Brutschin. Bei einem vorzeitigen Abbruch der «Mini-Saison» 2021 oder gar einem Ausfall 2022 würde eine Konkurswelle «wohl unvermeidlich werden», sagt er.

Als hätten die Betreiber der Kabinenschifffahrt nicht schon genug Probleme, belasten seit Jahren hartnäckige Konflikte mit den Behörden die Branche. «Weil durch Corona einige Kredite für Kabinenschiffe notleidend wurden, fanden sich die kreditgebenden Banken plötzlich als Schiffseigner wieder», sagt Brutschin. Grossbanken wie die Credit Suisse hätten die betroffenen Schiffe aber nicht im Schweizer Register eintragen können, da sich das CS-Kapital nicht zu zwei Dritteln in Schweizer Händen befinde.

«Wird Schiffsraum knapp, so wird logischerweise jeder Staat erst für sich schauen.» Christoph Brutschin, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft

Für die Landesversorgung sei es jedoch wichtig, dass die Schiffe unter Schweizer Flagge fahren würden. Das gelte speziell in Krisenzeiten. «Wird Schiffsraum knapp, so wird logischerweise jeder Staat erst für sich schauen», sagt Brutschin. Zudem würden Schiffe unter Schweizer Flagge nach Schweizer Recht fahren, was wiederum für die Sozialpartner von Bedeutung sei. Die Arbeitgeber könnten das ihnen vertraute Rechtssystem anwenden, die Arbeitnehmer seien einheitlich und unabhängig vom Herkunftsland nach Schweizer Massstäben sozialversichert. Das sei bei Schiffen unter Schweizer Flagge auch von den inländischen Behörden kontrollier- und durchsetzbar.

Die Schweizer Flagge dominiert Infos einblenden Auf 191 der 377 Flusskreuzfahrtschiffe auf dem Rhein wehte vor der Pandemie im Jahr 2019 das weisse Kreuz auf rotem Grund. 55 trugen die deutsche Flagge, 44 die niederländische, 34 die französische. Von 10’000 Beschäftigten stammten 2400 aus Nicht-EU-Ländern, knapp ein Drittel aus Serbien, 27 Prozent von den Philippinen, 22 Prozent aus Indonesien und 11 Prozent aus der Ukraine. (kt)

Die Regelung, wonach zwei Drittel des Eigenkapitals in inländischem Besitz sein müssten, gelte für alle Rheinanliegerstaaten. Einst gab es nämlich die Befürchtung, dass die früheren Oststaaten mit einer sowjetischen «Billigflotte» zur unfairen Konkurrenz werden könnten. Diese Gefahr sei inzwischen gebannt, sagt Brutschin. Während andere Staaten die Kapitalregeln relativ pragmatisch handhabten, prüfe die Schweiz dagegen millimetergenau – was in Zeiten der Globalisierung und des freien Kapitalflusses aber kaum mehr zu handhaben sei.

Die SVS fordert deshalb eine pragmatische und den heutigen Wirtschaftsbedingungen angepasste Lösung. Das Unternehmen, das ein Schiff tatsächlich wirtschaftlich führe, müsse seinen Sitz in der Schweiz haben. An dieser Firma dürften aber auch ausländische Unternehmen oder Personen Anteile halten oder an der Börse kotiert sein. «Wir müssen wissen, wer die Mutter ist. Die Herkunft der Gross- und Urgrossmutter muss uns nicht interessieren», sagt Brutschin und verweist dabei auf ein Zitat des früheren Hafendirektors Hans-Peter Hadorn.

Christoph Brutschin hatte schon immer ein grosses Herz für die schweizerischen Rheinhäfen. Neu präsidiert er die Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft. Foto: Kostas Maros

Vor allem mit Blick auf eine Erholung der Kabinenschifffahrt im nächsten oder übernächsten Jahr belastet ein zusätzliches Problem die Branche. So sträuben sich Deutschland und Frankreich, für Nicht-EU-Angehörige auf Schweizer Kabinenschiffen Schengen-Visa auszustellen. Bockig zeigt sich auch die Eidgenossenschaft. Sie hält sich aus Gründen des Territorialprinzips für nicht zuständig. Dafür müssten die Besatzungen mindestens zehn Tage in der Schweiz arbeiten. «Da die für grosse Kreuzfahrtschiffe zugelassene Strecke in der Schweiz gerade mal zwischen Rheinhafen und Mittlerer Brücke verläuft, käme es zur kuriosen Situation, dass Dutzende von Schiffen in diesem Gebiet tagelang umherfahren müssten, um einen genügenden Bezug zur Schweiz herzustellen», wettert Brutschin.

Eine branchenfreundlichere Lösung, vom früheren Nationalrat Claude Janiak initiiert, fand zwar den Segen im Ständerat, wurde aber im letzten Jahr vom Nationalrat abgelehnt. Nun will die SVS einen neuen Anlauf nehmen. «Helfen wird uns dabei das Argument, dass gerade die von Corona schwer gebeutelte Branche der Flusskreuzfahrt auf Goodwill der Behörden angewiesen ist», sagt Brutschin. Immerhin sei die Schweizer Flagge führend bei den Kabinenschiffen auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen.

