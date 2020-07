Kevin Mbabu – Erster Nationalspieler positiv auf Covid-19 getestet Wolfsburgs Kevin Mbabu hat das Coronavirus und muss in Quarantäne. Damit verpasst er wohl eine Europa-League-Partie – dennoch ist der Verein zufrieden mit dem Testsystem.

Muss vorläufig zuhause bleiben: Kevin Mbabu. Keystone

Am Samstagnachmittag nahm Wolfsburg sein Training wieder auf, denn am 5. August bestreitet der Bundesligist das Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Schachtar Donezk. Sicher beim Trainingsstart, aber wohl auch bei der Europacup-Partie fehlen wird Kevin Mbabu. Beim Schweizer Aussenverteidiger gab es in einer der beiden Testrunden (Mittwoch und Freitag) einen positiven Befund. Der Schweizer Nationalspieler befindet sich somit erstmal in Quarantäne.

Sportdirektor Marcel Schäfer sagte dazu: «Kevin ist aktuell symptomfrei. Wir warten jetzt den weiteren Verlauf ab und sind hierzu wie auch schon in den vergangenen Monaten in einem engen und sehr guten Austausch mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg.» Mbabu ist der einzige Wolfsburg-Spieler, der positiv getestet wurde.

Für Schäfer hat sich auch deshalb Wolfsburgs Testsystem bewährt: «Um in einem Fall wie jetzt die Gefahren einer möglichen Ansteckung auf ein Minimum zu reduzieren, haben wir die Testzeiten so gelegt, dass Spieler und Staff-Team vor dem ersten gemeinsamen Training nicht zusammentreffen.»

( fas )