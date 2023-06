Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Schweizer Privatjet-Firma unterzeichnet Kaufvertrag für elektrische Lufttaxis Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Zukunft des öffentlichen Verkehrs? Senkrecht sollen die Flugtaxis von Lilium in den Städten abheben können. Foto: PD

Die Firma Air Dynamic mit Sitz in Lugano, die auf Privatjet-Flüge spezialisiert ist, hat einen Vertrag über den Kauf von bis zu fünf neuen Jets der Münchner Firma Lilium unterzeichnet. Es geht um elektrisch betriebene Lufttaxis, die senkrecht starten und landen und damit Helikopter ersetzen könnten. Sie sollen in den nächsten Jahren marktreif sein. Falls einem das Konzept oder der Name Lilium bekannt vorkommt, könnte das an den SBB liegen. 2019, noch unter dem technologiebegeisterten Chef Andreas Meyer unterzeichnete die Staatsbahn eine Absichtserklärung mit Lilium – um «das Mobilitätsangebot der SBB zu ergänzen», wie es hiess. Allerdings wurde das Projekt wenige Monate später beerdigt. Es war wohl selbst Meyer zu weit vom Kerngeschäft entfernt.