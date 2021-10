Schach-Titelkämpfe – Schweizer Rapid- und Blitzmeisterschaft in Winterthur Nachdem die Wettkämpfe in Biel aufgrund der Pandemie vertagt werden mussten, finden sie nun am Wochenende des 30./31. Oktober statt. André Behr

Die vergangenen Juli am Bieler Schachfestival wegen Corona abgesagten Schweizermeisterschaften im Rapid- und Blitz-Format finden nun am Wochenende vom 30./31. Oktober in Winterthur statt. Organisator ist die dortige Schachgesellschaft, die dieses Jahr ihr 175-Jahr-Jubiläum feiert. Gespielt wird in der Tanzschule «Catwalk», Untere Vogelsangstrasse 7, die nahe beim Bahnhof liegt. Die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist auf 200 pro Turnier beschränkt.

Am Samstag ab 11 Uhr steht die Schnellschachmeisterschaft auf dem Programm. Gespielt werden 9 Runden, die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten plus 5 Sekunden/Zug. Am Sonntag ebenfalls ab 11 Uhr wird die Blitzmeisterschaft ausgetragen, die über 13 Runden geht. Die Bedenkzeit pro Partie und Spieler ist dort 3 Minuten plus 2 Sekunden. Im Rapidturnier beträgt der vor Ort zu bezahlende Einsatz 50 Franken (U-20 40), im Blitz 40 (U-20 30). Titelträger (GM, IM, WGM und WIM) können kostenlos teilnehmen.

Ausgelobt für das Rapidturnier sind für die Plätze 1bis 10 Franken 250, 200, 150, 100, 80, 50, 50, 50, 50, 50, für die besten Schweizer 200, 150, 100, die beste Frau 80, den besten U-20-Junior und den besten Ü-60-Senior je 80 Franken. Die Preise für das Blitzturnier betragen: Plätze 1-10 200, 150, 100, 80, 60, 50, 50, 50, 50, 50 Franken, beste Schweizer 150, 100, 50, beste Frau 50, bester U-20-Junior und bester Ü-60-Senior je 50 Franken.

Weitere Informationen siehe swisschess.ch

