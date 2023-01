Konkurs trotz Bio-Trend – Was die Reformhaus-Pleite über die Branche sagt Der Niedergang der Bio-Kette Müller kommt trotz eines beispiellosen Wachstums der Branche. Was sagt das über die Preise? Und wie ist die Lage bei Migros und Coop?

Beatrice Bösiger

Vor der Filiale der Reformhauskette Müller am Rennweg in Zürich informieren sich Passanten über die Zukunft des Unternehmens. Foto: Dominique Meienberg

Die Reformhauskette Müller schliesst ihre Türen. Mit einem kurzen Schreiben an der Tür machten die Filialen am Zürcher Rennweg und an der Stockerstrasse Kundinnen und Kunden darauf aufmerksam, dass der Geschäftsbetrieb in der ganzen Schweiz mit dem 3. Januar 2023 eingestellt wird.