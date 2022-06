Weltmarke zieht ins Ausland – Toblerone und Bern – die Geschichte einer Entfremdung Von Bern aus eroberte Toblerone einst die Welt. Nun soll sie auch in der Slowakei produziert werden. Ein Lehrstück in Sachen Globalisierung. Quentin Schlapbach

Alexander Tschäppät eröffnet 2008 mit dem damaligen Schweizer Toblerone-Verantwortlichen Daniel Meyer das Schoggifest auf dem Münsterplatz. Foto: Iris Andermatt

Das Areal an der Riedbachstrasse 151 ist umringt von Maschendrahtzaun. Ein Drehkreuz beim Eingang und Barrieren vor der Einfahrt versperren die einzigen Zugänge zum Gebäude. Das Bild der Festung komplettieren die Verbotsschilder, die an mehreren Stellen angebracht sind. Jedem Besucher wird sofort klar: Dieses Unternehmen will von der Aussenwelt am liebsten in Ruhe gelassen werden.