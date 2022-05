Grossfusion in der Parfümbranche – Schweizer Traditionsfirma wird von holländischem Unternehmen geschluckt Firmenich aus Genf fusioniert mit dem holländischen DSM-Konzern. Damit entsteht ein Grosskonzern mit über 10 Milliarden Euro Umsatz. Edith Hollenstein UPDATE FOLGT

In Parfümen wie Calvin Klein oder Hugo Boss stecken Düfte der Firma Firmenich: Eine Kundin begutachtet im Manor Bern die Auswahl im Regal. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der traditionsreiche Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller Firmenich und der Konzern DSM aus den Niederlanden schliessen sich zusammen. Die Aktionäre von DSM werden bei der Gründung des neuen Unternehmens insgesamt 65,5 Prozent an DSM-Firmenich halten und die verschiedenen Aktionäre von Firmenich 34,5 Prozent. Letzte erhalten zudem 3,5 Milliarden Euro in bar.

Heisst: Die Aktionärinnen und Aktionäre von Firmenich – alle sind Mitglieder der Firmenich-Familie – halten künftig den kleineren Anteil der neuen Firma und geben damit einen Teil der Kontrolle ab.

Zusammen sollen die beiden Unternehmen «den führenden Partner für Kreation und Innovation in den Bereichen Nutrition, Schönheit und Wellness» ergeben, teilten die beiden Konzerne am Dienstag mit.

Der neue Konzern DSM-Firmenich mit 28'000 Mitarbeitenden wird einen doppelten Hauptsitz haben: in Maastricht (Niederlande) und in Kaiseraugst in der Schweiz.

Chefs kommen von DSM

DSM-Firmenich wird von einem Duo geleitet: Geraldine Matchett und Dimitri de Vreeze. Die beiden Co-CEOs von DSM werden zu Co-CEOs des neuen Unternehmens. Der Verwaltungsrat wird von Thomas Leysen präsidiert, dem heutigen Chairman von DSM. Firmenich-Präsident Patrick Firmenich wird sein Vize.

Die Aktien werden an der Börse Euronext Amsterdam notiert.

Das als eher verschwiegen geltende Familienunternehmen Firmenich mit einem Jahresumsatz von rund 4,3 Milliarden Franken stellt Duftkomponenten für bekannte Parfüme her wie Hugo Boss, Calvin Klein, Gucci und Ralph Lauren. In diesem Bereich ist Firmenich nach Giveaudan die Nummer zwei in der Schweiz.

DSM erwirtschaftet einen Umsatz von rund 9,3 Milliarden Euro und produziert vor allem Industriechemikalien, Arzneimittel wie Antibiotika sowie Nahrungsergänzungsmittel also etwa Vitamine.

Das Unternehmen verfüge nach dem Zusammenschluss über vier jeweils führende Geschäftsbereiche, die zusammen einen Umsatz von 11,5 Milliarden Euro auf die Waage bringen.

Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Tech-Firmen, Detailhandel/Konsum und die Kreativwirtschaft. Mehr Infos @e_hollenstein

Fehler gefunden?Jetzt melden.