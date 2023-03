Interview zur Einwanderung – «Schweizer werden auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt» Migrationsforscher Ganga Jey Aratnam sagt, weshalb wir in der Schweiz dringend über die wachsende Vielfalt reden müssen. Er sieht viel Handlungsbedarf und warnt vor einer neuen Zweiklassengesellschaft. Rico Bandle

«Wir müssen uns entscheiden, ob wir einen Wohlstandsverlust in Kauf nehmen wollen»: Migrationsforscher Ganga Jey Aratnam. Foto: Silas Zindel

Kaum jemand kennt sich über Migration in der Schweiz so gut aus wie Ganga Jey Aratnam. Der schnell denkende Soziologe hat auf Abruf alle wichtigen Zahlen im Kopf. «Mittlerweile haben in der Stadt Zürich 70 Prozent aller unter 60-Jährigen mindestens einen Elternteil, der nicht in der Schweiz geboren ist», sagt der gebürtige Sri Lanker. Vor allem hat er keine Hemmungen, Probleme und Chancen der hohen Einwanderung offen anzusprechen.