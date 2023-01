Festnahme im Thurgau – Schweizer Zoll schnappt Ukraine-Söldner mit Waffen im Gepäck Ein Kolumbianer wollte sich in der Schweiz vom Kampf in der Ukraine erholen. Bei der Einreise wurde er gestoppt. Sein Militärgerät wird nun zerstört. Thomas Knellwolf

Seine Kolleginnen und Kollegen inTägerwilen nahmen den Söldner fest: Ein Grenzwächter am Autobahn-Zoll in Kreuzlingen bei der Arbeit. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Beamten am Zoll im thurgauischen Tägerwilen dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie am frühen Nachmittag des 5. Oktober 2022 einen jungen Mann anhielten, der aus Konstanz in die Schweiz einreisen wollte, und sein Gepäck durchsuchten. Darin fand sich ein kleines Arsenal, wie fein säuberlich notiert wurde: einen Dolch (Marke Kizlyar, anthrazit, einseitig mit Sägezahnung, beidseitig geschliffen), einen Schalldämpfer für ein Gewehr, ein Bajonett («zu Gewehrfamilie Kalaschnikow»), ein Leuchtpunkt-Zielgerät der Marke Red Dot und ein Nachtsichtgerät – sowie «einen Legionärsvertrag mit der Ukraine».