Brisanter Untersuchungsbericht – Schwere Korruptionsvorwürfe gegen Swissport Der weltgrössten Bodenabfertigungsfirma droht in Südafrika ein Strafverfahren wegen Bestechungszahlungen. Allerdings ist sie nicht nur Täterin, sondern auch Opfer. Peter Burkhardt

Passagierinnen an einem von Swissport betriebenen Ticketschalter am Flughafen Johannesburg. Foto: Jerome Delay (AP Photo)

Dem Schweizer Unternehmen Swissport mit Sitz in Opfikon ZH droht Ungemach aus Südafrika. Denn am 5. Januar veröffentlichte dort eine Kommission unter der Leitung des Verfassungsrichters Raymond Zondo einen 856 Seiten dicken Untersuchungsbericht, der es in sich hat.

Die Kommission hatte die Plünderung des Staates während der Amtszeit von Präsident Jacob Zuma von 2009 bis 2018 untersucht. Gegen Swissport, den weltgrössten Dienstleister für Flughäfen und Fluggesellschaften, erhebt die Kommission schwerwiegende Vorwürfe. Sie bezichtigt die südafrikanische Tochter des Schweizer Unternehmens der Bestechung in Millionenhöhe.