Mit 18 auf der Strasse – Schweres ADHS – Manuel stürzt ab Er hat beste Voraussetzungen, wird aber drogenabhängig, kriminell und obdachlos. Wie ein Junge die Behörden an die Grenzen bringt. Lisa Aeschlimann

Er spielt Fussball, mag Tiere und ist gerne in der Natur: Manuel ist ein fröhliches Kind mit viel Energie. Foto: Anna-Tia Buss

Als Manuel am Bahnhof Winterthur von der Polizei festgenommen wird, lebt er seit Monaten auf der Strasse, seine Sucht finanziert er sich mit Dealen. Die Beamten finden bei ihm 40 Gramm Kokain und mehrere Tausend Franken Bargeld. Kontrolliert haben sie ihn, weil er einen derart verwahrlosten Eindruck gemacht hat. Er verbringt drei Tage in Haft und wird dann per fürsorgerischer Unterbringung in die Integrierte Psychiatrie in Winterthur gebracht – wegen akuter Suizidalität. Es ist Anfang August 2021, Manuel ist noch nicht mal 18 Jahre alt.