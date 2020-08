Verfahren abgeschlossen – Schwerverletzte nach Brand in Zürich: Mann soll Feuer gelegt haben Die Staatsanwaltschaft wirft einem zum Tatzeitpunkt 38-Jährigen Brandstiftung vor – doch es ist fraglich, ob er überhaupt schuldfähig ist. Hannes Weber

Hoher Sachschaden: Die Liegenschaft an der Bäckerstrasse nach dem Brand im Sommer 2019. Foto: Stefan Hohler

Zwei Männer und eine Frau retten sich mit einem Sprung in die Tiefe aus dem brennenden Haus und verletzen sich dabei schwer, drei weitere Personen erleiden Rauchgasvergiftungen und müssen ins Spital, das Feuer richtet Sachschaden in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken an: Das war die Bilanz des Brandes in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Bäckerstrasse 19 unweit des Stauffachers im Juli 2019.