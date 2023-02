Autobahn gesperrt – Schwerverletzter nach Unfall auf A2 bei Altdorf UR Am frühen Samstagmorgen kam es auf der A2 vor Altdorf UR zu einem Selbstunfall. Der Autofahrer geriet ins Schleudern und touchierte Verkehrshindernisse. Das Auto geriet anschliessend in Brand.

Die Kantonspolizei Uri musste den Autobahnabschnitt bei Altdorf UR in beide Richtungen sperren. (Archivbild) Keystone/Alexandra Wey

Ein Autofahrer wurde am frühen Samstagmorgen bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A2 vor Altdorf UR schwer verletzt. Der Autobahnabschnitt zwischen dem Seelisbergtunnel und Altdorf UR war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

Der Autofahrer kam in Richtung Süden fahrend nach der Fischlaui-Galerie ins Schleudern, touchierte Verkehrshindernisse und das Auto geriet anschliessend in Brand, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Uri am frühen Samstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Infolge des Unfalls war der Abschnitt der A2 zwischen dem Seelisbergtunnel und Altdorf UR ab 2.30 Uhr teils in beide Richtungen gesperrt. Nach den Bergungsarbeiten war eine Fahrbahn in Richtung Norden wieder befahrbar. Der Streckenabschnitt in Richtung Süden sei bis auf noch unbestimmte Zeit gesperrt, sagte der Sprecher kurz nach 06.00 Uhr weiter.

Der Verkehrsdienst des Touring Club Schweiz empfahl die Umleitung von Basel in Richtung Gotthard ab der Verzweigung Rotsee via A14 und A4.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.