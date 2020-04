Unglück im Kanton Glarus – Schwester von Christoph Blocher stirbt bei Wanderung Brigitte Blocher kam bei einem Wanderunfall ums Leben. Sie war die jüngere Schwester des Alt-Bundesrates. red

In der Nähe von Braunwald ereignete sich der tödliche Unfall. (Symbolbild/www.braunwald.ch)

Am vergangen Donnerstagabend wurden oberhalb von Diesbach zwei Berggängerinnen tot geborgen. Wie der «Blick» schreibt, handelt es sich bei einer der Wanderinnen um Brigitte Blocher. Sie war die jüngere Schwester von SVP-Politiker Christoph Blocher (79).

Nach ersten Erkenntnissen begaben sich die beiden 75-jährigen Frauen vom Bahnhof Rüti GL aus auf eine Wanderung in Richtung Braunwald. Aus noch ungeklärten Gründen stürzten sie rund 190 Meter in die Tiefe. Dabei erlitten sie tödliche Verletzungen, wie die Kantonspolizei Glarus am Freitag mitteilte.

Wie der «Blick» weiter berichtet, hat Christoph Blocher Kenntnis über den Unfall. Er bestätigte, dass Brigitte Blocher seit dem 20. April offiziell als vermisst gelte. Eine Leserreporterin konnte am Donnerstagnachmittag den Helikopter-Suchflug und die Bergung der beiden Frauen beobachten. «Wir sassen in unserem Garten gegenüber der Absturzstelle, als ein Helikopter der Heli Linth die Suchaktion tätigte.» Drei Stunden später sei die Rega zur Örtlichkeit hinzugestossen. «Die Rega konnte nur noch ihre Leichen bergen», erzählte die Leser-Reporterin.