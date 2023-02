Bahnbrechendes in der Wissenschaft – Schwindet die Erfindungskraft der Menschheit? Laut einer Analyse führt die Forschung immer selltener zu grossen Errungenschaften. Doch wenn das stimmt, wäre es überhaupt schlimm? Jan Schwenkenbecher

Es ist eine der wohl am weitesten verbreiteten Hoffnungen im Kampf gegen den Klimawandel: Bald, ganz bald schon, werden schlaue Leute etwas erfinden – einen riesigen Spiegel im Weltraum, Chemikalien für die Stratosphäre oder CO₂-Speicherung im Boden – und damit lösen wir das Problem. Es ist ein Glaube an Innovationskraft der Menschheit, an die Forschung, an die Wissenschaft. Leider hat diese Hoffnung jüngst einen weiteren Rückschlag erlitten, diesmal in Form eines wissenschaftlichen Aufsatzes in der Fachzeitschrift «Nature».

Drei US-amerikanische Forscher und Forscherinnen berichten hier, wissenschaftliche Entdeckungen und technologische Errungenschaften hätten in den vergangenen Jahrzehnten immer weniger Einfluss auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung gehabt , sie seien weniger disruptiv gewesen. Disruptiv, wörtlich «zerstörerisch», nennt man eine Neuerung, wenn sie eine bestehende Technologie, Technik, Praxis, ein gängiges Verfahren verdrängt und ersetzt. Etwa wenn LED-Lampen herkömmliche Glühlampen ersetzen, CDs Schallplatten verdrängen und ihrerseits von Streamingdiensten überflüssig gemacht werden. Solche den Markt verändernden Entdeckungen würden nun immer seltener, so die Wissenschaftler.

Sie machten diese Beobachtung, nachdem sie 45 Millionen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs veröffentlichte wissenschaftliche Paper und 3,9 Millionen seit 1980 beim US-Patentamt angemeldete Patente analysiert hatten. Für ihre Analyse haben die Forschenden einen «Disruptionswert» gebildet, der für jede Studie und jedes Patent mass, wie einflussreich die Neuerung jeweils gewesen ist. Das machten die Forschenden daran fest, ob eine Veröffentlichung veränderte, welche Studien im jeweiligen Fachgebiet fortan vorrangig zitiert wurden. Eine Studie mit grossem Einfluss sollte dazu führen, so die Annahme, dass künftige Studien hauptsächlich diese Studie zitieren und die bislang häufig zitierten Studien weniger oft erwähnt werden.

Einfache Erfolge gelten als eingefahren

«Wir stellen fest», fassen die Forscherinnen und Forscher zusammen, «dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass Papiere und Patente mit der Vergangenheit in einer Weise brechen, die Wissenschaft und Technologie in neue Richtungen lenkt.» Stattdessen konsolidierten Papiere und Patente eher frühere Arbeiten oder entwickeln diese weiter. Ohnehin sei ein Gros der Forschung so spezialisiert, dass neue Entdeckungen meist nur für einen engen Fachbereich relevant seien. Dabei sahen die Forscher keine Unterschiede zwischen verschiedenen Wissenschaftsbereichen: Ihr Disruptionswert förderte in der Medizin die gleiche Beobachtung zutage wie in der Soziologie oder in der technologischen Forschung.

Die Studie fasst in Zahlen, was der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Tyler Cowen 2011 in seinem aufsehenerregenden Essay «The Great Stagnation» beschrieb. Nämlich, dass die Gesellschaft ein gewisses Plateau erreicht habe und Wirtschaftswachstum sowie Innovation abnähmen. Cowen schrieb zwar nur über die USA, doch er merkte an, dass einige der Trends wie der rückläufige technologische Fortschritt auch für andere Gesellschaften gelten würden. Gründe dafür fand er viele: Die Gesellschaft werde immer älter, Forschung und Entwicklung würden weniger Geld erhalten, obwohl hier die Kosten eigentlich stiegen, die Einkommen verteilten sich immer ungleicher, überhaupt nehme die Zahl der Wissenschaftler und Ingenieure ab.

Ein weiterer Grund kam für Cowen hinzu: die «low hanging fruits», die niedrig hängenden Früchte, seien geerntet. Die leicht zu erreichenden Erfolge also, welche die Gesellschaft jahrzehntelang vorangebracht hätten, seien schon eingefahren. Dazu zählte er etwa die Nutzbarmachung von bis dato ungenutztem Land, den Ausbau von Verkehr, Kühlung und Abwassersystemen, die Verbreitung von Elektrizität und Bildung, die Einführung von Massenkommunikation.

Schwächt die Hatz nach möglichst vielen Veröffentlichungen die Innovationskraft?

Tatsächlich argumentieren auch die Studienautoren in «Nature», die «low hanging fruits» seien bereits geerntet. Zudem werde es für Wissenschaftler zunehmend schwierig, alle Grundlagen zu erlernen, weil sich immer mehr Wissen anhäufe und die Ausbildung umfangreicher werde. Und schliesslich habe sich das Wissenschaftssystem in eine Richtung entwickelt, die grosse Durchbrüche unwahrscheinlicher mache: Um Karriere zu machen oder in der Forschung arbeiten zu können, sei es für Wissenschaftler wichtiger, möglichst viele Studien als möglichst gute oder einflussreiche Studien zu veröffentlichen.

Dieses System wird oft als «Publish or perish» beschrieben: Veröffentliche oder verschwinde. «Viele Innovationen entstehen dadurch, dass man neue Dinge ausprobiert oder Ideen aus anderen Bereichen übernimmt und sieht, was passiert», sagt der Studien-Erstautor Michael Park. «Wenn man aber darauf bedacht ist, so schnell wie möglich ein Paper nach dem anderen zu veröffentlichen, bleibt viel weniger Zeit, um sich intensiv mit den grossen Problemen zu beschäftigen, die zu diesen disruptiven Durchbrüchen führen könnten.»

Pablo Ruiz de Olano, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, der nicht an der Studie beteiligt war, teilt die Einschätzung der Autoren im Grossen und Ganzen. «Ich stimme zu, dass die durchschnittliche Qualität der Wissenschaft insgesamt abnimmt, denn es gibt eine Reihe besorgniserregender Trends, auf die die Autoren hinweisen», sagt Ruiz de Olano. Mit dem Fokus auf Disruption aber hadere er. «Disruption ist ein sehr neues Konzept, und es ist nicht in Stein gemeisselt, dass wir wollen, dass die Wissenschaft disruptiv ist.»

Wie den Fortschritt messen?

Vielleicht ist es tatsächlich nicht der beste Weg, die Wissenschaft oder gar gesellschaftlichen Fortschritt an der Häufigkeit disruptiver Entdeckungen zu messen. Nur: Woran dann? «Leider gibt es keine naheliegende Alternative», sagt Ruiz de Olano. «Man braucht jemanden, der die wissenschaftliche Fragestellung versteht, der sich die historische Entwicklung dieser Wissenschaft ansieht und dann eine Bewertung vornimmt. Ich glaube nicht, dass man da drum herum kommt.» Quantitative Studien wie die vorliegende findet der Wissenschaftstheoretiker zwar wichtig, um Zahlen zu bekommen, die man diskutieren könne. Dennoch dürfe man nicht vergessen, dass quantitative Studien nur so gut seien wie das Konzept, das ihnen zugrunde liege.

«Wenn Sie nach Disruptionen suchen, werden Sie genau das finden», sagt Ruiz de Olano. Das Konzept der Disruption sei eng mit technischem Fortschritt verknüpft. Es sei jedoch nicht alternativlos, dass wir die Wissenschaft benutzten, um zu versuchen, Technologien voranzutreiben oder nützliche Produkte herzustellen. «Der angemessenere Massstab wäre also vielleicht, uns zu fragen, ob wir noch wissenschaftliche Erkenntnisse produzieren», sagt Ruiz de Olano. «So würde ich es vielleicht formulieren, und das wäre nach meinem Verständnis von Wissenschaft das, wonach man suchen sollte.»

