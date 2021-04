Freizeit in Winterthur – Schwingen, schweben, staunen:

Der neue Technorama-Park ist fertig Am Sonntag eröffnet das Technorama seinen neuen Park. Hauptattraktion ist die 170 Meter lange «Wunderbrücke» mit dem fallenden 5-Tonnen-Wassertropfen – aber längst nicht das einzige faszinierende Exponat. Till Hirsekorn , Fabienne Jacomet

Lauschig, faszinierend und witzig zugleich: Die neue Aussenanlage des Technoramas. Foto: Enzo Lopardo

Hier wird man stark wie Obelix, hüpft schwebend wie auf dem Mond, wandelt durch eine Wolke – oder auf einer riesigen Brücke dem Himmel entgegen: Die Rede ist von der neuen Aussenanlage des Technoramas, die am Sonntag erstmals offen ist.

Der Park ist eine Wucht, grün und lauschig und gleichzeitig ein Erlebnisparcours, so gross wie eineinhalb Fussballfelder. Den Platz unter dem freien Himmel haben die Macher rund um Technorama-Direktor Thorsten Künnemann gut ausgenutzt. Die Dimensionen der insgesamt dreissig Exponate sind eindrücklich, mit einem kolossalen Prunkstück: der 130 Meter langen und 17 Meter hohen Wunderbrücke in W-Form. Sie ist leicht geneigt, sodass man gegen Westen den Wolken entgegenläuft, ohne Fixpunkte am Horizont zu erkennen. Kehrt man wieder um, landet man am anderen Brückenende bei einer der Attraktionen des Parks: beim «Fallenden Wasser». Alle 20 Minuten stürzen hier 5 Tonnen Wasser aus einem kippenden Becken in die Tiefe. Der gigantische Tropfen prallt unten auf eine Halfpipe aus Beton, mit einer solchen Wucht, dass es grollt und das Brückengeländer bebt. Und schon schiesst eine zwanzig Meter hohe Gischtfontäne an unseren Köpfen vorbei, sicher doppelt so hoch wie erwartet. «Zwei Tonnen Wasser, aufgeladen mit der Energie von fünf!», erklärt Künnemann.