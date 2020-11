Neue Corona-Verbote in Zürich – Schwitzen ja, duschen nein Kontaktsportarten sind schon verboten. Nun schränkt die Stadt Zürich die Sportvereine weiter ein und schliesst die Duschen der Turnhallen. Simon Huwiler

In der modernen Turnhalle Leutschenbach darf zwar trainiert werden, die Umkleidekabinen jedoch sind für Externe tabu. Foto: rom

Seit 30 Jahren spielt Michael Lütscher Fussball. Hobbymässig, der Clubname bringt es zum Ausdruck: FC Sparwasser. Dass damit vorerst Schluss ist, weiss er bereits seit vergangener Woche. Fussball zählt als Kontaktsportart und ist entsprechend verboten. «Aufgrund der Massnahmen haben wir uns umorganisiert und wollten nun Badminton spielen», sagt das Vorstandsmitglied. Knapp 70 Quadratmeter misst ein Badmintonfeld – genug Platz also für Sport und Abstand. Doch nun erschwert die Stadt den Vereinen zusätzlich die Bewegung.

«Die Stadt hat uns mitgeteilt, dass wir die Halle und das Material zwar benützen könnten, nicht jedoch die Umkleidekabinen und Duschen.» Tatsächlich verschickte die Verwaltung am Montag ein Schreiben an alle Vereine. «Gerne informiert Sie das Schulamt der Stadt Zürich über die neuen Massnahmen zur Benutzung der Schulanlagen durch externe Nutzende», heisst es da. Und weiter: «Die Garderoben und Duschen bleiben für externe Nutzende per sofort geschlossen und können nicht mehr genutzt werden.»