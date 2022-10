«Sauna Cubes» in Küsnacht – Schwitzen mit Blick auf den Zürisee Diese Woche wurden im neuen Winterprojekt im Strandbad Küsnacht zum ersten Mal eingeheizt. Wir haben die Saunahütten getestet. Lena Kesseli

Jetzt kann auch am Ufer des Zürichsees in Küsnacht sauniert werden. Foto: Lena Kesseli

Bereits am Eingang des Strandbads Küsnacht riecht es nach Holz. Statt Sonnenschirme und Glacestand stehen weisse Stoffjurten auf der Terrasse. Und dort, wo man normalerweise in den See springt, reihen sich am Ufer vier «Sauna Cubes». Seit Ende Oktober lädt die Strandbad-Sauna zum Schwitzen und Entspannen ein. Initiiert wurde die Zwischennutzung von Biola Mona und Mabel Lutz. Ihr Projekt ging am Ideenwettbewerb der Gemeinde Küsnacht als einer der Sieger hervor und wurde mit einer Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank finanziell unterstützt.