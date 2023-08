Kinderbetreuung einer Sekte – Scientology betreibt in Zürich eine Kita Die Kita Schlümpfli in Altstetten wird von Scientologen betrieben – mit Erlaubnis der Stadt Zürich. mae

Der Betreiberverein der Kita Schlümpfli wird von bekannten Scientologen geführt. Symbolbild: Tamedia AG

Die Kita Schlümpfli ist in einem unscheinbaren Bürogebäude in Zürich-Altstetten untergebracht. Bis zu zwölf Kinder werden hier betreut, ab einem Alter von drei Monaten. Hinter der Kita stehen Anhänger der Scientology-Sekte, wie der «SonntagsBlick» schreibt.

Offiziell betrieben werde die Kita vom Elternverein Schlümpfli, der aus teils führenden Scientologen bestehe. Im vergangenen Oktober hat sich der Verein ins Handelsregister eintragen lassen. Dort heisst es: «Die Betreuung basiert auf den Grundprinzipien der Scientology-Religion und den Erziehungsprinzipien von L. Ron Hubbard.» Hubbard ist der hochumstrittene Gründer der Sekte. Laut Handelsregister ist die Kita in erster Linie für Kinder reserviert, deren Eltern Aktivmitglieder von Scientology sind. Bleiben jedoch Plätze frei, werden diese auch an andere Familien vergeben.

«Intransparent und problematisch»

Die Krippe hat eine Bewilligung der Stadt. Debora Komso, Sprecherin des Zürcher Sozialdepartements, bestätigt gegenüber dem «SonntagsBlick»: «Die Kita hat eine Betriebsbewilligung, erhält aber keine städtischen Subventionsgelder.» Grundsätzlich gebe es keine gesetzlichen Vorgaben, welche die religiöse oder politische Orientierung solcher Angebote betreffen. Die Krippenaufsicht prüfe die Kitas hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und besuche diese auch vor Ort.

Sektenexperte Georg Schmid, Leiter der evangelischen Informationsstelle Relinfo, sieht die Kita kritisch. Es sei wichtig, dass Kinderkrippen ihre religiösen Bindungen offenlegen. Auf der Website der Kita Schlümpfli findet man jedoch nichts zum Scientology-Hintergrund. Das sei intransparent und problematisch.

Scientology sieht sich international seit Jahren mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Die Sekte sei totalitär, antidemokratisch, und wer einmal Mitglied sei, finde nur noch schwer hinaus. Die Scientology-Bewegung streitet das ab. Besonders in der Kritik steht die Pädagogik des mittlerweile verstorbenen Sektengründers Hubbard, auf die sich im Handelsregister auch die Zürcher Schlümpfli-Kita beruft.

«Wir berücksichtigen die staatlichen Vorgaben»

Der deutsche Verfassungsschutz beobachtet Scientology seit 1997. Schon vor Jahren kam dieser zum Schluss, dass die Sekte Kinder als spirituelle Wesen betrachte und wie Erwachsene mittels einer speziell entwickelten Fragetechnik indoktriniere. Auch das hat Scientology stets bestritten. Hubbard bezeichnete in seinem Werk «Dianetik» zudem Homosexuelle als krank, pervers und als eine Gefahr für die Gesellschaft.

Die Betreiber der Kita Schlümpfli in Zürich betonen gegenüber dem «SonntagsBlick», dass der Elternverein schon seit mehr als 30 Jahren bestehe. Zwar orientiere man sich an den Glaubensgrundsätzen von Scientology, in erster Linie berücksichtige man aber die staatlichen Auflagen. Die Betreuerinnen und Betreuer seien staatlich ausgebildet und würden die in ihrer Ausbildung gelernten Grundsätze anwenden. In der Kita würden die Kinder «zur Selbstständigkeit und zu eigenständigem Denken» erzogen. Die Kinderkrippe Schlümpfli sei «auf Diversität ausgerichtet», was auch für unterschiedliche religiöse Ausrichtungen gelte.

Und warum weist der Elternverein den Scientology-Hintergrund nicht auf der Website aus? Der Internetauftritt ist laut den Betreibern erst seit kurzem aufgeschaltet und noch in Arbeit. «Der Hinweis wird selbstverständlich noch eingearbeitet.» Jürg Stettler, Sprecher von Scientology Schweiz, weist zudem darauf hin, dass der Elternverein ein von der Kirche unabhängiger Verein sei. (mae)

Fehler gefunden?Jetzt melden.