Knall in Österreich – Sebastian Kurz tritt als Kanzler zurück Österreichs Regierungschef zieht die Konsequenzen aus den Ermittlungen gegen ihn und legt sein Amt nieder. Kurz will aber Parteichef bleiben – und den Fraktionsvorsitz im Parlament übernehmen. Cathrin Kahlweit aus Wien

Vom Koalitionspartner als amtsunfähig erklärt: Sebastian Kurz (35) zieht die Konsequenzen aus den Ermittlungen gegen ihn. Foto: Georg Hochmuth (AFP)

Der juristisch und politisch massiv unter Druck geratene österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Samstagabend seinen Rückzug aus dem Kanzleramt angekündigt. Der amtierende Aussenminister Alexander Schallenberg soll seinen Posten übernehmen. Kurz wird Klubobmann, also Fraktionsvorsitzender der ÖVP im Parlament werden, aber zugleich ÖVP-Chef bleiben. Auch das Kabinett bleibt offenbar unverändert.

Kurz hatte noch am Freitag einen Rückzug kategorisch ausgeschlossen und betont, er wolle im Amt bleiben, obwohl ihm der grüne Koalitionspartner das Vertrauen entzogen und eine «untadelige Persönlichkeit» an seiner Stelle gefordert hatte. Hätte der 35-Jährige nicht seinen Wechsel in die Fraktion angekündigt, hätten ihm die Oppositionsparteien gemeinsam mit den Grünen am Dienstag auf einer Sondersitzung des Parlaments das Misstrauen ausgesprochen. Eine Viererkoalition aus SPÖ, Grünen, Neos und der FPÖ wäre nicht ausgeschlossen gewesen.