Flutwelle in Rheinland-Pfalz - Vier Tote und 60 Vermisste wegen Unwetter in Deutschland

Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern kamen im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler in der Eifel mindestens vier Menschen ums Leben. Allein im besonders betroffenen Ort Schuld, wo sechs Häuser einstürzten und mehrere weitere einsturzgefährdet waren, würden zudem 50 bis 60 Menschen vermisst, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Weitere Vermisstenmeldungen gebe es aus dem gesamten Landkreis.

Im Kreis Ahrweiler wurde der Katastrophenfall ausgerufen. «Sehr viele» Menschen harrten laut Polizei auf Hausdächern aus, die Rettungseinsätze liefen auf Hochtouren. Allerdings waren demnach mehrere Orte wegen des Hochwassers von der Aussenwelt abgeschnitten. Die Rettungskräfte erreichten laut Polizei nicht alle betroffenen Orte, auch Helikopter waren im Einsatz.

Landrat Jürgen Pföhler rief die Menschen auf, möglichst zu Hause bleiben und «sich gegebenenfalls in höher gelegene Stockwerke» zu begeben. «Die Lage ist sehr ernst», sagte er. Es bestehe Lebensgefahr. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer erklärte, sie «bange mit allen, die in Gefahr sind», und dankte allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz.

Auch in Wuppertal war die Lage angespannt. Die Stadt warnte vor Überschwemmungen, nachdem die Wupper-Talsperre übergelaufen war. Es sei Sirenenalarm ausgelöst worden. Warnfahrzeuge fuhren durch die betroffenen Gebiete und informierten per Lautsprecherdurchsage die Anwohner. In einer Sporthalle wurde eine Notunterkunft eingerichtet.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen Hochwassers nach Angaben eines Kreis-Sprechers extrem gefährlich. In Messerich in der Eifel wurden nach Angaben des Kreises zwei Helfer des Technischen Hilfswerks von den Fluten eingeschlossen, es besteht Lebensgefahr, wie der SWR berichtete.

Bereits gestern herrschte in Teilen Deutschland Ausnahmezustand. Bei Einsätzen in Nordrhein-Westfalen kamen zwei Feuerwehrmänner ums Leben.

