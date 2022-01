Zürcher Publikationen – Sechs Magazine, die sich mit der Schweizer Literaturszene auseinandersetzen Die Bandbreite an Zeitschriften, die sich mit der Literaturszene beschäftigen und die Platz für junge Schreibende bieten, ist hierzulande äusserst gross. Annik Hosmann

Die Vielfalt an Zeitschriften, die sich mit Literatur beschäftigen, ist im Raum Zürich gross. Foto: PD

Magazine, die sich mit Literatur befassen, gibt es erstaunlich viele in der Schweiz. Besonders im Grossraum Zürich erscheinen gleich mehrere Publikationen, die sich in den unterschiedlichsten Formen mit Schreibenden befassen, die Schreibende zu Wort kommen lassen oder die Bandbreite ihres Schaffens aufzeigen. Am Donnerstag, 13. Januar, stellen sich verschiedene Magazin-Macherinnen und -Redakteure aus der ganzen Schweiz im Literaturhaus vor.

Ernst

«Ernst» wurde 2017 als «Gesellschaftsmagazin für den Mann» gegründet. Foto: PD

Bei «Ernst» geht es immer wieder, aber nicht ausschliesslich um Literatur. Gesellschafts- und Geschlechterfragen werden in jedem Heft sorgfältig ausgeleuchtet. Die aktuelle Ausgabe des Winterthurer Magazins ist eine Doppelnummer und befasst sich mit Manuskripten. Sie gibt Einblicke in den Prozess, bevor ein Buch gedruckt im Laden liegt, und Autorinnen und Autoren wie Gianna Molinari und Michael Fehr sprechen über ihre Arbeit.