Nervenkitzel garantiert – Sechs Seilparks, die es in sich haben In Seilparks erlebt man den Höhenrausch mitten in Baumkronen. Wir präsentieren verschiedene Schweizer Anlagen. Markus Fässler

600’000 Schweizerinnen und Schweizer toben sich pro Jahr in einem der 50 Seilparks des Landes aus. Foto: PD

Baumkronen sind majestätische Erscheinungen und in der Regel für den Menschen unerreichbar. Anders in Seilparks: Hier gelangen Kinder und Erwachsene gut gesichert in die Höhe und erleben den Wald auf eine neue Art. Für Pit Bangerter, Präsident des Verbandes Schweizer Seilparks, ist die andere Perspektive einer der Hauptgründe, wieso sich die Anlagen, die ihren Ursprung in militärischen Hindernisparcours haben, hierzulande einer grossen Beliebtheit erfreuen.

In luftiger Höhe angekommen, umgeben von Ästen, Blättern und Nadeln, steigt sicherlich der Puls. Jetzt braucht es Geschicklichkeit, Mut und Teamgeist, um den bevorstehenden Parcours zu meistern. Befolgt man die Sicherheitsvorkehrungen, muss man sich keine Sorgen machen und kann das Erlebnis in vollen Zügen geniessen. «In Seilparks unterwegs zu sein, heisst auch immer, Grenzen zu überschreiten», weiss Bangerter. Gepaart mit dem Kletterdrang des Menschen ist das eine optimale Kombination, um Spass an der Bewegung in der Höhe zu haben.