Sweet Home: Ratatouille, gefüllte Peperoni und Halloumi – Sechs sommerliche Alltagsrezepte Nun sind wir viel lieber draussen als lange daheim am Herd. Einfache Gerichte wie diese kommen da genau richtig. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Broccoli und Bohnen

Alles zusammen: Gemüse, Bohnen, Speck und Kräuter. Foto über: A Farm Girl Dabbles

Sie möchten nicht lange kochen, aber dennoch gesund essen? Geröstete Broccoliröschen mit weissen Bohnen aus der Dose geben ein simples, aber besonderes Znacht ab.

Mischen Sie Broccoliröschen mit Olivenöl und Salz und rösten Sie sie im 200 Grad heissen Backofen bis sie gar und karamellisiert sind. Geben Sie Olivenöl in eine grosse Bratpfanne und braten Sie in Würfel geschnittene Specktranchen knusprig. Geben Sie in Ringli geschnittene Frühlingszwiebeln und einen feingehackten Peperoncino bei. Sobald die Zwiebeln angebraten sind, geben Sie abgetropfte weisse Bohnen aus der Dose dazu. Mischen Sie den Broccoli unter und geben Sie feingehackte Petersilie, etwas abgeriebene Zitronenschale sowie Zitronensaft darüber.