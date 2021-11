Die besten Winter-Fernziele – Sechs Tipps, dem Winterblues zu entfliehen

Strand statt Nebel – Sechs Tipps, dem Winterblues zu entfliehen Jetzt locken die Tropen: Zahlreiche exotische Destinationen empfangen wieder Touristen. Dank Nonstop-Flügen aus der Schweiz sind sie so bequem erreichbar wie noch nie. Markus Fässler

Kapverdische Inseln: Geheimtipp vor Afrika

Die kapverdische Insel Sal ist dank des konstanten Nordostpassat-Windes ein Surfparadies. Foto: Getty Images

Noch immer haben es die Kapverden nicht in die Liste der Top-Ferndestinationen geschafft. Schade, denn der aus mehreren Eilanden bestehende vulkanische Archipel vor der Nordwestküste Afrikas ist ein wahres Paradies für Strandfans, aber auch für Aktivreisende. Im kristallklaren Wasser vor den Inseln Sal oder Boa Vista kann man baden oder dank des konstanten Nordostpassat-Windes Kitesurfen, auf der «Insel der Berge», Santo Antão, warten schöne Wanderungen in der rauen Natur.

Beste Reisezeit: November bis Juni.

Flüge: mit Edelweiss ab Zürich nach Sal, ab November einmal wöchentlich. Flugzeit: 6 Stunden.

Jamaika: Mehr als Reggae

Beliebtes Ausflugsziel: Der Dunn’s River Fall. Foto: Getty Images

Die jederzeit spürbare karibische Lebenslust, die manch einen im Alltag schwer beschäftigten Feriengast entstresst, ist einer der Pluspunkte Jamaikas. Chillen und das Leben geniessen – so lautet das Motto an den vielen Stränden in Bob Marleys Heimat. Aber auch Sportbegeisterte kommen beim Golfen, Riverrafting, Zipline-Sausen oder Tauchen auf ihre Rechnung. Als Abwechslung zum Ferienalltag am Strand bieten sich eine Wanderung in den Blue Mountains oder ein Ausflug zu einem der eindrücklichen Wasserfälle an. Zum Beispiel zum Dunn’s River Fall, wo das Wasser über 200 Meter in die Tiefe stürzt.

Beste Reisezeit: Dezember bis April.

Flüge: mit Edelweiss ab Zürich nach Montego Bay, ab Oktober einmal pro Woche. Flugzeit: 11 Stunden.

Sansibar: Gute Argumente und viel Wind

Sansibar punktet nicht zuletzt mit kilometerlangen weissen Stränden. Foto: Getty Images

Die afrikanische Insel im Indischen Ozean entwickelte sich im vergangenen Winter zu einem Hotspot für Reisende aus der Schweiz. Kein Wunder: Tansania ignorierte Corona weitgehend, die Einreise war problemlos möglich. Doch die weissen Strände, das tiefblaue Wasser, steter Sonnenschein und ein entschleunigtes Inselleben bleiben gute Argumente, auf Sansibar Ferien zu verbringen. Besonders beliebt ist die Insel auch bei Wind- und Kitesurfern. An den Stränden Paje und Jambiani herrschen ideale Windbedingungen für diese Art von Wassersport. Übrigens: Der Aufenthalt auf Sansibar lässt sich bestens mit einer Safari in Tansania verbinden.

Beste Reisezeit: Juni bis Februar.

Flüge: mit Edelweiss ab Zürich nach Sansibar, ab Oktober zweimal wöchentlich. Flugzeit: 8,5 Stunden.

Costa Rica: Nasenbären und Brüllaffen

In Costa Ricas zahlreichen Nationalparks leben auch Nasenbären. Foto: Getty Images

Die «Schweiz Mittelamerikas» ist ein Land der Gegensätze. Hier die Traumstrände an der Pazifik- sowie Karibikküste, dort eine imposante Gebirgskette mit mehreren Dreitausendern. Und dann ist da das Grün, das alles dominiert: 25 Prozent der Fläche Costa Ricas stehen unter Naturschutz, dementsprechend lang ist die Liste der Nationalparks, wo unter anderem Ameisenbären, Brüllaffen oder Faultiere leben. Im Chirripò-Nationalpark liegt der Cerro Chirripò, mit 3820 Metern der höchste Berg des Landes. Gute Ausgangspunkte für Reisen sind die Hauptstadt San José oder das im Nordwesten gelegene Liberia.

Beste Reisezeit: Dezember bis April.

Flüge: mit Edelweiss ab Zürich nach San José, ganzjährig bis zu fünfmal wöchentlich, mit Edelweiss ab Zürich nach Liberia, ab November einmal wöchentlich. Flugzeit: 12 Stunden.

Phuket: Postkartenstrände und Outdoor-Aktivitäten

Lohnenswert: Ein Ausflug ins grüne Hinterland von Phuket zum Tempel Wat Chalong. Foto: Getty Images

Spätestens seit dem Film «The Beach» mit Leonardo DiCaprio ist Phuket weltberühmt. Zwar bleibt der malerische Maya Beach auf den Phi Phi Islands weiterhin für Reisende gesperrt. Aber auf Thailands grösster Ferieninsel und in ihrer Umgebung gibt es genügend Locations, die an Postkartenmotive erinnern – zum Beispiel Phang Nga Bay. Aktive finden bei Kletter- und Biketouren oder Tauchausflügen genügend Alternativen zum Strandleben. Ebenfalls ein Erlebnis ist ein Besuch des grünen Hinterlandes von Phuket, wo Wat Chalong, der grösste Tempel der Insel, steht. Good News: Thailand hat die obligatorische Quarantäne für Reisende unter anderem nach Bangkok, Chiang Mai, Cha-am, Hua Hin, Krabi, Pattaya und Phang Nga aufgehoben.

Beste Reisezeit: Dezember bis April.

Flüge: mit Edelweiss ab Zürich nach Phuket, dreimal wöchentlich, mit Thai Airways einmal wöchentlich. Flugzeit: 11,5 Stunden.

Sri Lanka: Finale mit Ayurveda

Entspannung nach einem eindrucksvollen Ausflug: Ayurveda-Massage auf Sri Lanka. Foto: Getty Images

Sri Lanka besticht durch seine tropische Vielfältigkeit. Wer auf die Insel südlich des indischen Subkontinents reist, sollte das nicht «nur» für Badeferien tun – auch wenn die 1300 Kilometer lange Küste mit traumhaften Stränden wie dem Bentota im Südwesten oder dem Mirissa im Süden zum Sonnenbaden und Schwimmen verleiten. Es lohnt sich allemal, einige Tage für Ausflüge zu nutzen. Etwa in den Yala-Nationalpark, der mit einer der höchsten Leopardendichten der Welt punktet, aber auch Elefanten und weitere Tiere beheimatet. Ist man von den vielen Eindrücken erschöpft, muss man sich keine Sorgen machen. Schliesslich ist Sri Lanka auch für Ayurveda-Kuren bekannt.

Beste Reisezeit: Süden und Westküste von Dezember bis April, Norden und Ostküste von April bis September.Flüge: mit Edelweiss ab Zürich nach Colombo, ab November bis zu dreimal wöchentlich. Flugzeit: 10 Stunden

