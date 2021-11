Ebnet LU – Sechs verletzte Personen nach Frontalkollision Im Kanton Luzern ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall. Alle Beteiligten wurden dabei verletzt, drei schwer.

Frontalkollision aus ungeklärten Gründen: An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von 15'000 Franken. (14. November 2021) Luzerner Polizei Alle Insassen wurden verletzt, drei davon schwer. Luzerner Polizei

Am Sonntagabend kam es im Kanton Luzern zu einer Frontalkollision.

In Ebnet geriet ein Auto aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenprall kam.

Sechs Personen wurden verletzt, drei davon schwer.

Am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr fuhr im Kanton Luzern ein Autofahrer mit seinem Beifahrer von Entlebuch auf der Hauptstrasse Richtung Wolhusen. In Ebnet gelangte er aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen, in dem vier Personen sassen.

Wie die Luzerner Polizei schreibt, verletzten sich durch die heftige Kollision sämtliche Insassen, drei davon schwer. Die Verletzten wurden mit der Rega und dem Rettungsdienst in die umliegenden Spitäler gebracht.

Laut Polizeimeldung ist ein Sachschaden von rund 15’000 Franken entstanden. Der Verkehr wurde dreieinhalb Stunden umgeleitet.

