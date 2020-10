Liste der Woche: Zürich liest – Sechsmal Literatur, die man nicht verpassen sollte Von Mittwoch bis Sonntag wird in und um Zürich wieder gelesen. Das sind unsere Favoriten des diesjährigen Festivals «Zürich liest». Diesen Autorinnen und Autoren zuzuhören, lohnt sich ebenso, wie ihre Bücher zu lesen. Isabel Hemmel

Isabel Hemmel

Liest für Frauen auf der Flucht: Abbas Khider. Foto: Olaf Kosinsky

Abbas Khider

Er weiss, was es bedeutet, fliehen zu müssen. Der irakische Schriftsteller Abbas Khider fand vor zwanzig Jahren Asyl in Deutschland, studierte und begann auf Deutsch zu schreiben. Sein neuester Roman «Der Palast der Miserablen» handelt von Shams, der in der Hoffnung auf ein besseres Leben mit seinen Eltern aus dem Süden des Irak nach Bagdad zieht. Doch der Traum wird bald zum Überlebenskampf in dem von Saddam Hussein beherrschten Land.

Verteilt via Roman eine Glücksdroge: Christoph Höhtker. Foto: Alexandra Sonntag

Christoph Höhtker

Marazepam, ein Angstlöser, ein hochintelligentes Psychopharmakon, verspricht die Lösung aller Probleme. Von der als Prostituierte getarnten Anhängerin einer feministischen Terrorgruppe bis hin zu den erfolgsgierigen Managern multinationaler Konzerne sind alle der Glücksdroge verfallen. Und mittendrin einer, dem plötzlich die Zufuhr versagt wird. In «Schlachthof und Ordnung» zeichnet Höhtker ein absurdes, beängstigend vertrautes Bild einer medikamentengesteuerten Gesellschaft.

Betrachtet das Schicksal Geflüchteter: Usama Al Shahmani Foto: Ayse Yavas

Usama Al Shahmani

Die irakischstämmige Aida fand einst mit ihren Eltern und der älteren Schwester Asyl in der Schweiz. Während Aida ihre Herkunft lieber verleugnet, beginnen ihre Eltern die Heimat zu verklären. Als die Familie den Irak besucht und die älteste Tochter verheiratet werden soll, fliehen die beiden Mädchen erneut – zurück in die neue Heimat. Der in Bagdad geborene Schriftsteller, der einst ebenfalls in die Schweiz fliehen musste, liest aus seinem neuen Roman «Im Fallen lernt die Feder fliegen».

Erzählt Kindern die Geschichte einer Eulenhexe: Katja Alves. Foto: Anita Affentranger

Katja Alves

Die kleine Hexe Petunia muss sich am grossen Hexenwettbewerb beweisen. In Katja Alves’ neuem Kinderbuch «Die kleine Eulenhexe» kommen neben Petunia auch sieben freche Eulen vor und ein Flugsauger namens Herr Spiegelei. Das Buch bietet Unterhaltung für Menschen ab vier Jahren. Noch lustiger wirds, wenn, wie jetzt, die Autorin selbst ihre Hexengeschichte erzählt.

Ihre Hauptfiguren haben viel durchgemacht: Cemile Sahin. Foto: Paul Niedermeyer

Cemile Sahin

Die neun Episoden im neuen Buch der deutschen Künstlerin, Kolumnistin und Schriftstellerin drehen sich um Menschen, die ihr Exil in einem Hotel im Westen der Türkei finden. Darunter: eine Mutter, die ihren toten Sohn auf einen Pick-up lädt. Ein Mann, der seine schlafende Tochter draussen ins Gebüsch legt, bevor er sein Haus anzündet. «Alle Hunde sterben» ist eine ungeschönte Chronik über ein Land, geprägt von Militarismus und Nationalismus.

Nimmt die Lesenden mit auf die Suche nach einem mystischen Wesen: Lukas Maisel. Foto: Rowohlt-Verlag

Lukas Maisel

Der junge Zürcher Autor lässt sich auf einem privaten Sofa nieder und liest aus seinem «Buch der geträumten Inseln». In Maisels Debütroman macht sich eine Forscher-Crew in Papua-Neuguinea auf die abenteuerliche Suche nach einer Kreatur, die bis anhin zwar in Fantasie und Mythologie einen Platz fand, nie aber in der Wissenschaft: ein Wesen zwischen Tier und Mensch.