Arealentwicklung Kloster Fahr – Sechzehn neue Wohnungen mit christlichem Touch Die grüne Insel des Klosters Fahr wird nächstes Jahr biologisch. Und in der ehemaligen Bäuerinnenschule entsteht ein Mehrgenerationen-Wohnraum. Hélène Arnet

Blick aus der Baustelle in der ehemaligen Bäuerinnenschule auf die Klosteranlage. Foto: Urs Jaudas

Heute Samstag, 11.30 Uhr wurde der letzte Vertrag unterzeichnet. Damit ist nun konkret, was sieben Jahre lang abstrakt als «Arealentwicklung Kloster Fahr» zu reden gab. Dass in der langen Geschichte des Klosters Fahr ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, ist auch schon sichtbar, wie sich bei der Orientierungsveranstaltung am Samstag vor Ort zeigte.