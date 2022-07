Das Beste aus Zürichs Läden – Secondhandkleidung und repariertes Geschirr, das Geschichten erzählt Eine Keramikerin zelebriert die Spuren, die der tägliche Gebrauch hinterlässt. Zudem gefallen uns Kissen aus Zentralasien und eine Secondhand-Boutique, die gerade im Kreis 4 zu Gast ist. Lena Kesseli

Goodlife Ceramics: Diese zeitlosen Keramikstücke werden in diversen Restaurants aufgedeckt. Foto: Paola Caputo

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: Keramik von Ursula Vogel, Kissen und Teppiche von Bernard Zarnegin Modern Interiors und die Bermuda Boutique.

Goodlife Ceramics von Ursula Vogel

Die Einzelstücke von Goodlife Ceramics werden in Zürich handgefertigt. Foto: Paola Caputo

Dabei ist nicht nur das feine Design charakteristisch für das Zürcher Geschirr. Ursula Vogel, gelehrte Töpferin und Gründerin von Goodlife Ceramics, will mit ihren Produkten der Verschwendung von Materialien entgegenwirken. Statt kaputte, abgenutzte Teile wegzuwerfen, setzt sie auf die Langlebigkeit ihrer Kreationen und macht Gebrauchsspuren zu ästhetischen Merkmalen. Zerbricht ein Keramikstück, so wird es zurück ins Atelier gebracht und repariert. Dabei werden die Abnutzungen abgeschliffen, die Stellen frisch glasiert und nochmals gebrannt. So entsteht für jedes Geschirr eine eigene Geschichte.