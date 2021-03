Take-away der Kaiser’s Reblaube – Seelentröster unter freiem Himmel Ausgerüstet mit Geschirr, Besteck, Pfanne und Gaskocher, ziehen wir in die Stadt und wärmen vor der Kirche St. Peter das vorbereitete Menü der Reblaube auf. Thomas Zemp

Fast wie ein Picknick, nur besser: Die vorgekochten Gerichte der Reblaube müssen nur noch im Wasserbad erwärmt werden. Foto: Thomas Zemp

Ja, zugegeben, auch wir haben genug. Ja, auch wir würden gern wieder einmal ausserhalb unserer eigenen vier Wände gediegen tafeln. Und dabei einen Mehrgänger serviert bekommen, den nicht wir ausgedacht und in stundenlanger Arbeit selber zubereitet haben. Doch ob wir dazu so schnell die Möglichkeit erhalten werden, scheint uns sehr offen. Bundesrat Alain Berset hat zwar genau an diesem Tag gesagt, dass er den Restaurants möglicherweise bald erlauben wird, Gäste auf ihren Terrassen oder Gartenbeizen zu bewirten. Das «möglicherweise» hat er dabei sehr betont. Denn die Zahlen der Erkrankten steigen wieder an.