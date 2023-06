Jacht-Unfall im Pazifik – Segelschiff kentert nach Kollision mit Wal – acht Menschen gerettet Dänische Segler erlitten nach einem Zusammenstoss mit einem Wal Schiffbruch. Dank Satellitentelefon konnten sie rechtzeitig Hilfe anfordern und von einem Fischerboot gerettet werden.

Acht dänische Segler sind im Pazifik mit einem Wal zusammengestossen und haben Schiffbruch erlitten – ein Fischerboot konnte sie retten. Foto: Keystone

Nach einem Zusammenstoss zwischen einer Segeljacht und einem Wal im Pazifik sind acht dänische Segler gerettet worden. Wie das dänische Verteidigungsministerium am Donnerstag berichtete, gelang es einer Insassin des Segelboots, ihren Vater in Dänemark per Satellitentelefon zu erreichen. Dieser alarmierte daraufhin das dänische Rettungszentrum.

Die Jacht war den Angaben zufolge nach der Kollision mit dem Wal gekentert, die Insassen konnten sich in ein Rettungsboot in Sicherheit bringen. Ein Fischerboot nahm die Segler zwischen Peru und Französisch-Polynesien an Bord und übergab sie schliesslich an einen Containerfrachter.

AFP/step

