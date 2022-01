«ÖKolumne» von Michèle Roten – «Sehen Sie? Total easy.»

Ich bin neu in Zürich und verstehe die Ticketautomaten für den ÖV nicht. Können Sie mir weiterhelfen?

Julia (38), Raumplanerin

Na dann, herzlich willkommen in unserer kleinen Stadt, die so klein ist, dass es eigentlich überhaupt keinen ÖV bräuchte. Aber es ist doch schön, dass es sie gibt. Weil: Faulheit.

Erst neulich wollte ich ins Kaufleuten, und während mir die App vorschlug, in das Tram einzusteigen, das direkt vor meiner Nase stand, am Rennweg auszusteigen und den Rest zu laufen, zog ich es vor, zweimal umzusteigen, um bei der Sihlstrasse anzukommen, weil das zehn Meter näher ist oder so. (Zumindest in meinem Kopf.)