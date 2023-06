Sweet Home: Inspirationen und Shoppingtipps – Sehnsucht, Sonne, Fernweh Zurück von einer Reise, gerade am Planen oder einfach am Träumen? Diese Dinge und Ideen sorgen für Sommerlaune und Reiselust. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Taschentrick

Leichte Sommertaschen im Streifenlook. Taschen und Foto: Zara Home

Sommer bedeutet immer auch Fernweh. Die Wärme zieht uns fort. Entweder auf eine richtige Reise oder zumindest an Orte, an denen man das schöne Wetter so richtig auskosten kann. So reisen wir auch in der eigenen Stadt wieder umher – mit Picknickdecken, Badetüchern, Sonnenschutz und Büchern. Damit diese Dinge auch stilvoll Platz haben, hilft eine luftig leichte Tasche mit Sommerstreifen.

2 — Schöne Früchtchen

Bunte Schälchen und Teller mit Fruchtmotiven. Geschirr und Foto: Amuse la Bouche

Auf einmal haben wir nur noch Lust auf frische Früchte, auf Eis oder knackige Salate. Am liebsten essen wir jetzt draussen – irgendwo im Schatten, wo für eine Weile die Zeit stillsteht und wir uns nicht nur mit sommerfrischer Kost nähren, sondern auch Ferienlaune einatmen. Diese fröhlichen Fruchtschälchen kommen vom kleinen Designstudio Amuse la Bouche in London, bei dem sich alles um Handwerkskunst und Reiselust dreht, denn seine Gründerin Georgie Morley lässt sich für ihre Kreationen auf Reisen inspirieren.

3 — Kartenspiel

Gerahmte antike Landkarten. Foto über: The Nordroom

Google Maps hat die schönen Landkarten entzaubert und in Vergessenheit geraten lassen. Aber einst hat man sie, fast wie ein Weihnachtspaket, ehrfürchtig und voller Erwartungen aufgeklappt und reiste schon beim blossen Anschauen an ferne, unbekannte Orte. Heute starrt man auch beim Reisen auf das Handy und lässt sich beim Suchen nach einem Ort von Google erzählen, dass es auf dem Weg noch eine Pizzeria gibt, in der Hunde erlaubt sind, ein Tattoo Studio oder ein Beautysalon. Es hat nicht nur dem Kartenlesen die Magie genommen, sondern auch jedem Weg, denn statt sich umzuschauen und die Umgebung mit Neugierde zu erkunden, blickt man auf den Bildschirm. Lassen Sie sich wenigstens zu Hause in unbekannte Welten entführen, schmücken Sie mit alten, schönen Landkarten Ihre Wände und erweitern Sie damit auch Ihren Horizont.

4 — Terracotta Love

Formschöne Beistelltische aus Terracotta. Tische und Foto: Miniforms

Für uns ist der Süden immer mit dem mediterranen Lebensraum verbunden. Dieser ist der nächste Sehnsuchtsort, der Feriengefühl symbolisiert. Dazu gehören Meeresrauschen, Zikaden und Terracottatöpfe. Die italienische Firma Miniforms hat mit dem kleinen Beistelltisch Tototò aus Terracotta ein Möbel geschaffen, das sowohl im Haus wie auch im Garten oder auf dem Balkon dieses gewisse warme, südliche, erdverbundene Gefühl vermittelt.

5 — Tennisturnier

Bestickte Tennisschläger als Wandschmuck. Foto über: Inside Closet

Das schöne Wetter macht auch Lust darauf, Sommerlaune in die Räume zu zaubern. Da inspiriert diese entzückende Idee dazu, wieder einmal etwas selbst zu machen. Alte Tennis- und Badmintonschläger bekommen kleine Stickereien und werden damit zum Wandschmuck.

6 — Spielen statt abtrocknen

Ein Küchentuch, mit dem es sich spielen lässt. Küchentuch und Foto: Amuse la Bouche

Wer in Ferienhäuser oder Ferienwohnungen zieht, nimmt am besten ein paar Küchentücher mit. Diese einfachen, praktischen Haushaltshilfen fehlen nämlich oft, oder es hat ganz einfach zu wenige. Schöne Küchentücher kann man auch als Tischsets oder Minituschtuch auf dem Balkon brauchen. Bei Amuse la Bouche hat man noch weiter gedacht und kreierte ein Küchentuch, mit dem man Backgammon spielen kann.

7 — Destination Fernweh

Tischdecken im eleganten und fröhlichen Clubstil. Servietten und Foto: Frohsinn

Reiselust können Sie auch zu Hause auf den Tisch zaubern oder als Mitbringsel verschenken. Auf diese Servietten im eleganten Clubstil wurden nämlich typische Feriendestinationen wie St. Tropez, Miami oder Capri gestickt. Sie sind vom Schweizer Shop Frohsinn, in welchem Sie auch das edle, mit Mäander gemusterte Geschirr, das Besteck mit Korallengriffen und die glänzenden Serviettenringe aus Leder finden. Schöne Tischdecken sind nämlich gerade für viele zu einer besonderen Herzensangelegenheit geworden.

8 — Gold für Souvenirs

Eine Sammlung von Streichhölzern im Goldrahmen. Foto über: Domino

Rauchen ist zwar nicht mehr chic und gar nicht mehr angesagt, doch Streichhölzer findet man trotzdem noch in vielen Restaurants und Läden. Man kann sie nicht nur für die Windlichtchen auf dem Balkon, die Kerzen oder den Holzkohlegrill brauchen, sie sind auch Andenken. Rahmen Sie hübsche Streichholzbriefchen von Feriendestinationen und kreieren Sie damit ein persönliches Souvenir.

9 — Frisch vom Markt

Buntbemalte, handgemachte Keramikteller. Keramik und Foto: Lrnce

Töpfern ist zu einer Leidenschaft von vielen geworden. Kein Wunder, der sinnliche Umgang mit Ton, die Freude an Formen und Farben machen glücklich. So ist auch handgemachte Keramik der Star auf dem entspannten Sommertisch, besonders solche, die das Gefühl vermittelt, direkt vom kleinen, mediterranen Dorfmarkt zu kommen, Diese fröhliche Keramik ist vom angesagten Lifestyle Brand Lrnce, der 2013 von der Belgierin Laurence Leenaert in Marrakesch gegründet wurde und sich der marokkanischen Handwerkskunst verpflichtet.

10 — Traumreise

Buntgemusterte Wäsche für ein freundliches Sommerbett. Bettwäsche und Foto: Society of Wanderers

Diese bezaubernde Bettwäsche lässt an freundliche Ferienhäuser denken, an Sommernächte der Kindheit, die man im Garten im Zelt verbrachte, an Campingferien oder an ein Schlafzimmer aus dem Bilderbuch. Vergessen Sie im Sommer für einmal die Langeweile und entscheiden Sie sich beim Bett für mehr Bohemia-Sinnlichkeit. Solche farbenfrohe Wäsche mit Mustern im Mix, mit Rüschen und bunten Quilts machen jede Nacht zum Sommernachtstraum.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

