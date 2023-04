Seiler gibt uns Saures – Sehnsuchtsstillende Zitrone Der Winter hat sich vertschüsst, und Sie denken an Schmorgerichte und schweren Rotwein? Dann sind Sie hier ausnahmsweise nicht richtig. Alle anderen können den Frühling vollmundig willkommen heissen. Christian Seiler (Das Magazin)

Bild: Carmen Palma

Es besteht ein reziproker Zusammenhang zwischen dem Ende der Zitrussaison und dem Beginn dieses enormen, drängenden Bedarfs nach Zitrusgeschmäckern. Anders formuliert: Welches Lebensmittel fällt Ihnen ein, wenn Sie im Botanischen Garten an einem Narzissenbeet vorbeigehen, schlagartig berührt von der Kraft und Schönheit der Blumen und der Gewissheit, dass sich der Winter tatsächlich vertschüsst hat? Wenn Sie an Schmorgerichte und schwere Rotweine denken, würde ich an Ihrer Stelle mit der Lektüre von Freuds «Traumdeutung» beginnen.