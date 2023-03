Generationenwechsel in der Führungsetage: Raphaela Birrer, die ehemalige Chefin des Inlandressorts, löst Arthur Rutishauser ab. Foto: Urs Jaudas



Mit dem heutigen Tag tritt die angekündigte neue Struktur der Redaktionen von Tamedia in der deutschen Schweiz in Kraft. Gleichzeitig übernimmt unter der neuen Chefredaktorin Raphaela Birrer die nächste Generation die Verantwortung für den «Tages-Anzeiger», bei dem die überregionalen Kompetenzen gebündelt werden. Sie folgt auf Arthur Rutishauser, der sich in Zukunft auf die «SonntagsZeitung» und auf seine Autorentätigkeit konzentriert. Priska Amstutz und Mario Stäuble geben die Führung im regionalen Bereich ab und übernehmen neue Aufgaben.

Die grossen Veränderungen in der Medienwelt stellen bewährte Strukturen infrage und erfordern von Zeit zu Zeit organisatorische Anpassungen. So haben wir vor acht Jahren die Redaktionen des «Tages-Anzeigers» und der «SonntagsZeitung» zusammengeführt. Mit der absehbaren Verlagerung des Medienkonsums auf die digitalen Kanäle geht die Erwartung einher, das Zeitgeschehen an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr abzudecken. Trotzdem hat die «SonntagsZeitung» ihren besonderen Platz erhalten können. In gedruckter Form erfreut sie sich mit ihrem eigenen Charakter und ihrem reichen Angebot weiterhin grosser Beliebtheit.

Von der Zeitung zum digitalen Medienangebot

In der überregionalen Berichterstattung und für die Schaffung von Mehrwerten zu den Themen des Lebens sowie bei der digitalen Entwicklung ist eine Bündelung der Kräfte notwendig. Neue Formen der Publizistik und neue technologische Möglichkeiten gewinnen an Bedeutung; sie bieten Chancen in der Transformation der traditionellen Zeitung zu einem digitalen Medienangebot. Es braucht eine kritische Grösse, um den vielfältigen Anforderungen der Leserschaft gerecht zu werden und in einer globalisierten Medienwelt mit den international führenden Marken mitzuhalten.

Ausgehend vom «Tages-Anzeiger» hat Tamedia darum in den letzten 15 Jahren massiv in den Ausbau des Portefeuilles und in die journalistische Wertschöpfung investiert. Die übernommenen Zeitungen mit starker regionaler Verankerung in Basel, im Kanton Bern und in der Zürcher Landschaft profitieren von der Stärke der Gesamtorganisation. Dafür wurde die zentrale Redaktion Tamedia mit den Ressorts Schweiz, Wirtschaft, International, Recherchedesk, Daten & Interaktiv, Sport, Leben, Gesellschaft, Kultur, Service und Wissen geschaffen. Das «Magazin» und die «SonntagsZeitung» als nationale Angebote gehörten ebenfalls dazu.

Mit Raphaela Birrer übernimmt eine ausgezeichnete Führungskraft der nächsten Generation die Leitung der neu aufgestellten Redaktion.

Nun übernimmt der «Tages-Anzeiger» diese überregionalen Aufgaben. Auf der einen Seite bietet sich die Weiterentwicklung der Organisation an, weil der «Tages-Anzeiger» sich über den Zürcher Heimmarkt hinaus als nationales Leitmedium etabliert hat. Auf der anderen Seite ist mit Blick auf eine zunehmend digitale Zukunft eine Vereinfachung und Neuausrichtung der Organisation notwendig. Im letzten Jahr hat die Redaktion wichtige Grundlagen für die Weiterentwicklung ihres Angebots erarbeitet, die nun schrittweise eingeführt werden. Damit wird die Ausrichtung der Redaktion klarer und die Marke «Tages-Anzeiger» gestärkt.

Mit Raphaela Birrer übernimmt eine ausgezeichnete Führungskraft der nächsten Generation die Leitung der neu aufgestellten Redaktion des «Tages-Anzeigers». Der Zürcher Lokal- und Regionalteil im Blauen Bund wird weiterhin zusammen mit der «Zürichsee-Zeitung», dem Winterthurer «Landboten» und dem «Zürcher Unterländer» vom Zürcher Zeitungsverbund verantwortet. Neben dem Verbund der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung» bildet dieser unter der Leitung von Benjamin Geiger eine der drei Regionalredaktionen von Tamedia in der Deutschschweiz.

Arthur Rutishauser prägte die letzten zehn Jahre

Als Chefredaktor hat Arthur Rutishauser die positive Entwicklung des publizistischen Angebots von Tamedia in den letzten zehn Jahren geprägt. Das Rüstzeug für diese strategische Aufgabe hat er sich mit einer mehrmonatigen Ausbildung auf dem Gebiet Datenanalyse und Programmieren an der Columbia School of Journalism in New York geholt. Mit seiner Neugier sowie seinem Mut hat er Tamedia auf einen zukunftsträchtigen Weg gebracht. Mit seiner Schaffenskraft ist er neben der Erfüllung einer sehr anspruchsvollen Führungsaufgabe stets ein grosses journalistisches Vorbild geblieben.

Für seine bemerkenswerten Leistungen danke ich Arthur Rutishauser an dieser Stelle im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung von Tamedia sowie im Namen meiner Familie als Hauptaktionärin der TX Group, zu deren Herz Tamedia gehört. Wir freuen uns auf sein fortwährendes Wirken als Vollblutjournalist und als Chefredaktor der «SonntagsZeitung», die sich unter seiner Führung erfolgreich entwickelt hat und weiter gestärkt werden soll.

Der journalistische Anspruch bleibt derselbe

Dank gebührt auch Priska Amstutz und Mario Stäuble für die Führung des Zürcher Teils des «Tages-Anzeigers», der gerade in den vergangenen Monaten Massstäbe für gut gemachten Regionaljournalismus gesetzt hat. Priska Amstutz wird ein strategisches Projekt im Hause leiten, während Mario Stäuble die Führung des zentralen Inlandressorts übernimmt.

Den genannten Führungskräften wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Vor allem hoffe ich, dass alle unsere Journalistinnen und Journalisten gemeinsam Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein Lesevergnügen bieten können, das Ihre Erwartungen täglich erfüllt und immer wieder mit positiven Überraschungen übertrifft. Das ist unsere Ambition. Ich danke Ihnen für Ihre Verbundenheit und für Ihr Interesse.

