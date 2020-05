Trump und die minderjährigen Models – «Sehr gut – nicht zu alt und nicht zu jung» Mächtige Männer, rauschende Partys, hübsche Frauen: Wie Donald Trump durch das Geschäft mit der Schönheit gross wurde. Harry Davies , Stephanie Kirchgaessner , Lucy Osborne

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Nie war der Satz so zutreffend wie bei dieser Aufnahme von Donald Trump mit Teilnehmerinnen des Wettbewerbs Look of the Year. Ron Galella Collection via Getty

Am 1. September 1991 kreuzte eine grosse Privatjacht vor der Freiheitsstatue. Eine leichte Brise wehte an diesem klaren Abend, und vom Oberdeck der Spirit of New York war ein spektakulärer Sonnenuntergang zu sehen, der die Skyline von Manhattan in goldenes Licht tauchte. Unter Deck war eine Party in vollem Gang. Scharen von Mädchen in Abendkleid oder Minirock tanzten im Discolicht. Es hätte ein Highschool-Abschlussball sein können, wären da nicht die älteren Männer gewesen, die zusahen.