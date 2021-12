Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee – Sehr kritische Lawinensituation in Teilen der Schweiz Starke Schneefälle haben mancherorts bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gebracht. Nun wird in mehreren Kantonen die Gefahr von Lawinen als erheblich bis gross eingestuft.

Zurzeit herrscht erhebliche bis grosse Lawinengefahr: Skifahrer in Samnaun am 3. Dezember 2021. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Nach den teilweise starken Schneefällen am Freitag herrscht in Teilen der Schweiz eine sehr kritische Lawinensituation. Zwischen Monthey VS bis Vaduz wird die Lawinengefahr als gross eingestuft. Das entspricht der zweithöchsten von fünf Warnstufen.

Betroffen sind namentlich die Kantone Wallis, Waadt, Bern, Obwalden, Uri, Glarus und St. Gallen, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) am Samstag mitteilte. In den übrigen Gebieten der Schweizer Alpen und im Jura herrscht erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3).

Bis Freitagnachmittag waren im westlichen und nördlichen Unterwallis sowie in den Waadtländer Alpen 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Im Jura, am übrigen Alpennordhang sowie im übrigen Unterwallis waren es 10 bis 20 Zentimeter gewesen. Laut SLF dürfte über das Wochenende die Gefahr von spontanen Lawinen im Westen und Norden abnehmen. Für Schneesport abseits der gesicherten Pisten bleibe die Lawinensituation aber verbreitet kritisch.

SDA/sep

